Slovenska zvijezda nakon ispadanja osula paljbu po savezu i smještaju: 'Doveli su nas u štalu'

Slovenski snowboard veteran Žan Košir bez zadrške je prozvao organizaciju i odnos prema sportašima na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, pritom posebno kritizirajući Slovenski snowboard savez. Trostruki olimpijski medaljaš zaustavljen je već u ranoj fazi paralelnog slaloma, nakon čega je na konferenciji za medije otvoreno izrazio nezadovoljstvo, prenose Sportske novosti.

Košir tvrdi da se sredstva u savezu raspoređuju prema privatnim interesima, a ne ravnopravno. Kao primjer naveo je situaciju na putu prema konferenciji u Bormiju, kada je član delegacije govorio o favoritima bez da je spomenuo slovenske predstavnike. “Sramotno je da su takvi ljudi dio ekipe. To ne postoji nigdje drugdje”, poručio je.

Posebno se osvrnuo na uvjete smještaja, istaknuvši da se osjeća kao da boravi u štali te da više neće dolaziti na Igre ako će morati jesti “kruh i salamu” i spavati u, kako kaže, neljudskim uvjetima. Fotografiju smještaja naknadno je objavio na društvenim mrežama, ali ju je ubrzo iz nepoznatih razloga uklonio.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

