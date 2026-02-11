Prepoznajete li Zrinku Cvitešić? Fotografije stare 20 godina nikog ne ostavljaju ravnodušnim

Prije gotovo dvadeset godina, na humanitarnom koncertu za Zakladu Ana Rukavina, među brojnim uzvanicima isticala se mlada glumica koja je već tada plijenila pažnju svojom prirodnom ljepotom i nenametljivom elegancijom – bila je to Zrinka Cvitešić (46), danas jedna od najnagrađivanijih hrvatskih kazališnih i filmskih umjetnica svoje generacije, koja je tijekom karijere ostvarila zapažene uloge na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Foto: Petar Glebov/pixsell

Na fotografijama iz tog razdoblja vidi se Zrinka s dugom, bujnom tamnom kosom i diskretnim make-upom koji je naglašavao njezine prirodne crte lica. Odabrala je jednostavnu kombinaciju – crni sako, mini suknju od trapera i guste crne čarape – uz veliku torbu prebačenu preko ruke. U ruci je držala tada popularni preklopni mobitel, detalj koji danas djeluje gotovo nostalgično i jasno priziva sredinu 2000-ih. Bez pretjeranog glamura, ali s dozom nenametljive elegancije, ostavljala je dojam samouvjerene mlade umjetnice na početku velike karijere.

Ljubav daleko od očiju javnosti

Podsjetimo, Zrinka Cvitešić od 2014. godine ima dugogodišnju vezu s bivšim hrvatskim nogometašem Niko Kranjčar (41), a par, koji izbjegava medijsku pozornost i rado čuva svoju privatnost, svoju je ljubav gradio godinama – iako mediji povremeno nagađaju o mogućem vjenčanju, sama je Zrinka istaknula da su poštovanje i kompromis važniji od formalnog braka.

POGLEDAJTE VIDEO: Od roba u Svetoj Nedelji do aviona koji je sletio na plažu: Donosimo vam Direktov pregled dana