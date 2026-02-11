FREEMAIL
MODNI VREMEPLOV /

Prepoznajete li Zrinku Cvitešić? Fotografije stare 20 godina nikog ne ostavljaju ravnodušnim

×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Prije nego što je postala jedna od naših najuspješnijih glumica, Zrinka Cvitešić plijenila je pažnju na zagrebačkom humanitarnom koncertu

11.2.2026.
8:43
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Prije gotovo dvadeset godina, na humanitarnom koncertu za Zakladu Ana Rukavina, među brojnim uzvanicima isticala se mlada glumica koja je već tada plijenila pažnju svojom prirodnom ljepotom i nenametljivom elegancijom – bila je to Zrinka Cvitešić (46), danas jedna od najnagrađivanijih hrvatskih kazališnih i filmskih umjetnica svoje generacije, koja je tijekom karijere ostvarila zapažene uloge na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Foto: Petar Glebov/pixsell
Foto: Petar Glebov/pixsell

Na fotografijama iz tog razdoblja vidi se Zrinka s dugom, bujnom tamnom kosom i diskretnim make-upom koji je naglašavao njezine prirodne crte lica. Odabrala je jednostavnu kombinaciju – crni sako, mini suknju od trapera i guste crne čarape – uz veliku torbu prebačenu preko ruke. U ruci je držala tada popularni preklopni mobitel, detalj koji danas djeluje gotovo nostalgično i jasno priziva sredinu 2000-ih. Bez pretjeranog glamura, ali s dozom nenametljive elegancije, ostavljala je dojam samouvjerene mlade umjetnice na početku velike karijere.

Ljubav daleko od očiju javnosti

Podsjetimo, Zrinka Cvitešić od 2014. godine ima dugogodišnju vezu s bivšim hrvatskim nogometašem Niko Kranjčar (41), a par, koji izbjegava medijsku pozornost i rado čuva svoju privatnost, svoju je ljubav gradio godinama – iako mediji povremeno nagađaju o mogućem vjenčanju, sama je Zrinka istaknula da su poštovanje i kompromis važniji od formalnog braka.

POGLEDAJTE VIDEO: Od roba u Svetoj Nedelji do aviona koji je sletio na plažu: Donosimo vam Direktov pregled dana

