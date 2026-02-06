Smiljana i Petar: Dvojba u vili 'Gospodina Savršenog' – sviđa mu se, ne sviđa mu se?

Smiljana, jedinstvena kandidatkinja u novoj sezoni "Gospodina Savršenog", definitivno nije prošla nezapaženo. Njezina hrabrost, šarm i neobičan pristup izazivaju snažne reakcije među djevojkama, ali i kod Petra. Zasad izgleda da nitko ne može proniknuti sviđa li mu se ili ne njezina izravnost. No, ruže dokazuju da bi prevaga mogla biti na - sviđa mu se.

Od polijevanja vodom do gurkanja na foto sessionu - Smiljana ne prolazi nezapaženo

Na foto sessionu, Smiljana je odlučila pomaknuti Maju od Petra, uz iskrenu izjavu: "Oprostite, ja sam malo agresivna i posesivna." Dok su ostale djevojke bile iznenađene, Petar je odgovorio sa smijehom, aludirajući na situaciju iz prošlog cocktail-partyja kad je Smiljana polila njega vodom, dodajući: "Nemojte joj samo vodu dati, ako joj date bit će problema." Iako je Smiljana ostala dosljedna svom karakteru i izjavila da se nije ispričala jer to nije njezin stil, čini se da je Petar počeo primjećivati njezinu energiju i hrabrost.

Smiljana je izazvala i dodatnu zbrku kada je na spoju sa Petrom odbila ružu, govoreći mu: "Šalim se!" Petar je uz osmijeh izjavio: "Zapamtit ću joj ovo i na neki način vratiti." Njegovo ponašanje prema Smiljani daje naslutiti da ga njezina osobnost i šarm itekako privlače. Iako su u početku djevojke smatrale da je Smiljana možda previše dominantna i snažna za Petra, čini se da mu upravo njezina smjelost i humor počinju odgovarati.

Iako još nije dobila spoj nasamo s Petrom, Smiljanina ruža neprestano je prisutna na ceremonijama. Petar, čini se, nije uspio dokučiti sve o njoj, ali jasno je da ga ona ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da Petar dijeli sličan smisao za humor sa Smiljanom, lako je zaključiti da njezina karizma, koju toliko cijeni, ima sve šanse da izazove njegovu privrženost. U ovoj igri flertanja i izazivanja, Smiljana sigurno ostaje jedna od najzanimljivijih nepoznanica za "Gospodina Savršenog".

"Gospodina Savršenog" pratite na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, "Gospodina Savršenog" pratite od 21.15 na RTL-u.