FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INTRIGANTNA DJEVOJKA /

Smiljana i Petar: Dvojba u vili 'Gospodina Savršenog' – sviđa mu se, ne sviđa mu se?

Smiljana i Petar: Dvojba u vili 'Gospodina Savršenog' – sviđa mu se, ne sviđa mu se?
×
Foto: Rtl

Novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni' pratite večeras u ponoć samo na platformi Voyo

6.2.2026.
17:40
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Smiljana, jedinstvena kandidatkinja u novoj sezoni "Gospodina Savršenog", definitivno nije prošla nezapaženo. Njezina hrabrost, šarm i neobičan pristup izazivaju snažne reakcije među djevojkama, ali i kod Petra. Zasad izgleda da nitko ne može proniknuti sviđa li mu se ili ne njezina izravnost. No, ruže dokazuju da bi prevaga mogla biti na - sviđa mu se. 

Od polijevanja vodom do gurkanja na foto sessionu - Smiljana ne prolazi nezapaženo

Na foto sessionu, Smiljana je odlučila pomaknuti Maju od Petra, uz iskrenu izjavu: "Oprostite, ja sam malo agresivna i posesivna." Dok su ostale djevojke bile iznenađene, Petar je odgovorio sa smijehom, aludirajući na situaciju iz prošlog cocktail-partyja kad je Smiljana polila njega vodom, dodajući: "Nemojte joj samo vodu dati, ako joj date bit će problema." Iako je Smiljana ostala dosljedna svom karakteru i izjavila da se nije ispričala jer to nije njezin stil, čini se da je Petar počeo primjećivati njezinu energiju i hrabrost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Smiljana je izazvala i dodatnu zbrku kada je na spoju sa Petrom odbila ružu, govoreći mu: "Šalim se!" Petar je uz osmijeh izjavio: "Zapamtit ću joj ovo i na neki način vratiti." Njegovo ponašanje prema Smiljani daje naslutiti da ga njezina osobnost i šarm itekako privlače. Iako su u početku djevojke smatrale da je Smiljana možda previše dominantna i snažna za Petra, čini se da mu upravo njezina smjelost i humor počinju odgovarati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Iako još nije dobila spoj nasamo s Petrom, Smiljanina ruža neprestano je prisutna na ceremonijama. Petar, čini se, nije uspio dokučiti sve o njoj, ali jasno je da ga ona ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da Petar dijeli sličan smisao za humor sa Smiljanom, lako je zaključiti da njezina karizma, koju toliko cijeni, ima sve šanse da izazove njegovu privrženost. U ovoj igri flertanja i izazivanja, Smiljana sigurno ostaje jedna od najzanimljivijih nepoznanica za "Gospodina Savršenog".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

"Gospodina Savršenog" pratite na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, "Gospodina Savršenog" pratite od 21.15 na RTL-u.

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićKarlo GodecMarko VargekKreta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx