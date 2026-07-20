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ANASTASIA I PETAR /

Prekinuli pa vratili zajedničke fotografije: Sad su dodatno zbunili pratitelje jednim detaljem

Prekinuli pa vratili zajedničke fotografije: Sad su dodatno zbunili pratitelje jednim detaljem
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Foto: RTL

Nekoliko dana nakon potvrde prekida, Anastasia i Petar iz "Gospodina Savršenog" ponovno su privukli pozornost pratitelja zbog razmjene srca na Instagramu i vraćenih zajedničkih fotografija

20.7.2026.
8:42
Mia Nikić
RTL
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Pobjednica pete sezone showa "Gospodin Savršeni", Anastasia Kaleb (23), i  Petar Rašić (30), par koji je osvojio simpatije gledatelja diljem regije, posljednjih su dana u samom centru medijske pažnje zbog svog turbulentnog odnosa. Nakon što je prije samo nekoliko dana potvrđen iznenadni prekid koji je rastužio brojne obožavatelje, atraktivna Zadranka je svojom posljednjom objavom na Instagramu izazvala pravu lavinu reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kalebanst (@anastasiakaleb)

Podsjećamo, ljubavna priča koja je započela pred kamerama popularnog showa doživjela je dramatičan zaplet sredinom srpnja. Oboje su uklonili zajedničke fotografije s društvenih mreža zbog čega su pratitelji odmah posumnjali na prekid veze. Anastasia je zatim otvoreno potvrdila da više nisu zajedno. "Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", rekla je tada za Net.hr.

Prekinuli pa vratili zajedničke fotografije: Sad su dodatno zbunili pratitelje jednim detaljem
Foto: Instagram/screenshot

Samo par dana nakon što je objavljena tužna vijest, Anastasia je povukla potez koji je sve promijenio. Na svom Instagram profilu, koji prati velik broj ljudi, objavila je fotografiju koja je odmah potaknula nagađanja o pomirenju. Da stvar bude još jasnija, istovremeno su i Petar i Anastasia na svoje profile vratili sve zajedničke fotografije koje su prethodno bili izbrisali, a ona je njihove najromantičnije uspomene čak i istaknula na sam vrh svog profila kao trajnu objavu.

Dodatnu pažnju privukli su i komentari ispod objave. Petar je Anastasiji ostavio emotikone srca i vatre, a ona mu je ubrzo uzvratila emotikonom srca. Taj kratki razgovor bio je dovoljan da među pratiteljima ponovno pokrene nagađanja kako bi bivši par mogao svojoj ljubavnoj priči dati još jednu priliku.

Anastasia KalebPetar RašićGospodin SavrseniPrekidPomirenje
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