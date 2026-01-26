Pitanje svih pitanja: Jeste li gledali ‘Gospodina Savršenog’?

Peta sezona najkomentiranijeg showa ‘Gospodin Savršeni’ napokon je tu – na platformi Voyo – sedam dana prije emitiranja na RTL-u. Od prvih je kadrova napeta, strasna i stresna istodobno, uzbudljiva i puna novosti koje ne smijete propustiti, a koje će vam otkriti novi voditelj - Marko Vargek. Gospoda Savršeni; Karlo Godec i Petar Rašić napokon upoznaju djevojke. Kako je to prošlo?

Gospoda Savršeni upoznaju djevojke

‘Ovo će biti jako uzbudljivo. Tako da jedva čekam’, kaže Gospodin Savršeni Karlo vidno sretan što će upoznati djevojke. Kandidatkinje dijele uzbuđenje. Neke toliko da su ostale bez teksta. A neke očekuju potpuni preokret u svome životu.

‘Muškarci mi se boje prići. Ne znam djelujem li strašno. No, mislim da to ovdje neće biti slučaj’ samouvjereno će jedna od kandidatkinja dok čeka upoznavanje Gospodina Savršenog.

‘Brinem se kako ću se predstaviti i brinem se za reakciju’, iskreno kaže druga kandidatkinja showa.

‘Wow, kakve ima oči. Nikad nisam vidjela tu nijansu’, očarana je djevojka upoznavanjem Gospodina Savršenog.

