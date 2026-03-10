Raquel čestitala rođendan Ivanu Rakitiću: Evo kojim nadimkom je nazvala muža

Raquel Mauri (35), supruga legendarnog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, na svojem je Instagram profilu podijelila dirljivu čestitku povodom njegovog 38. rođendana. Uz seriju romantičnih fotografija, posvetila mu je emotivne riječi koje su oduševile njezinih više od 620 tisuća pratitelja, još jednom potvrdivši dubinu njihove dugogodišnje ljubavi.

Raquel je za ovu posebnu prigodu odabrala dvije fotografije koje savršeno oslikavaju njihov odnos. Prva je elegantna crno-bijela fotografija na kojoj nasmijani par pozira u kuhinji, odišući jednostavnošću i zajedništvom. Druga je, pak, znatno intimnija i prikazuje strastveni trenutak u kojem Ivan drži Raquel u naručju na balkonu, dijeleći poljubac daleko od očiju javnosti. Upravo je ta kombinacija glamura i privatnih trenutaka ono što njezini pratitelji najviše cijene.

"Danas slavimo dan kada se rodila ljubav mog života", započela je Raquel svoju objavu na španjolskom jeziku. "Hvala ti za svaki zajednički trenutak, za tvoju ljubav i što me činiš tako sretnom. Neka ti ova nova godina života bude ispunjena blagoslovima i s puno zdravlja. Volim te, moj plavokosi ljepotane", napisala je i raznježila mnoge. Čestitke su se odmah počele nizati u komentarima, a obožavatelji iz cijelog svijeta pridružili su se lijepim željama. Poruke poput "Sretan rođendan, majstore" i "Sve najbolje, Ivane" samo su neke od brojnih koje su preplavile objavu.

Obiteljska sreća u srcu Dalmacije

Ova rođendanska proslava još je jedan podsjetnik na skladan obiteljski život koji par vodi otkako se u srpnju 2024. godine preselio u Split, nakon Rakitićevog povratka u hrvatski nogomet i potpisivanja za Hajduk. Raquel se, sudeći po njezinim objavama, potpuno prilagodila životu u Dalmaciji te često ističe koliko uživa u ljepotama regije, a nedavno je podijelila i fotografiju s porukom "Dalmacijo, volim te!". Njihova ljubavna priča, koja je započela gotovo filmski 2011. godine u Sevilli, i danas plijeni pažnju javnosti. Ivan je Raquel, koja je tada radila kao konobarica u hotelu, ugledao prve večeri po dolasku u grad i odmah rekao bratu kako će je oženiti, što je kasnije i ostvario.

Svoju su ljubav okrunili građanskim brakom 2013. godine, a dvije godine kasnije imali su i veliko crkveno vjenčanje u seviljskoj katedrali. Danas su ponosni roditelji dviju kćeri, Althee i Adare, koje su centar njihovog svijeta. Uz obiteljske obaveze, Raquel je i uspješna influencerica, a njezin profil, na kojem dijeli trenutke iz obiteljskog života, modne kombinacije i putovanja, prati vojska obožavatelja. Često je isticana kao primjer jedne od najstabilnijih i najprivrženijih partnerica u svijetu profesionalnog sporta, a Ivanovu karijeru prati s tribina na svakoj važnoj utakmici.

