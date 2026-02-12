Ovako kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' uživaju u moru i spojevima: 'Želim iskoristiti svaku minutu'

RTL-ov popularni show 'Gospodin Savršeni' u dosadašnjim je epizodama nove sezone donio brojne emotivne trenutke, spojeve, druženja, prve iskre i stvaranje novih prijateljstava, ali i predstavio Kretu kao ljetnu destinaciju od koje zastaje dah.

Dok u Lijepoj Našoj zima još itekako traje, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati gledatelji se barem nakratko mogu preseliti na sunčani mediteranski otok na kojem, čini se, ljeto nikad ne prestaje. Luksuzne vile s bazenom, beskrajne pješčane plaže, skrivene uvale, svjetionici, romantika uz večeru i svijeće, vidikovci i šarene uličice – sve to dočekalo je dame po dolasku u Grčku. Atraktivne dame u potrazi za ljubavi to su itekako odlučile iskoristiti i pretvoriti svoje vrijeme ondje u avanturu života!

Spojevi s Karlom i Petrom, bilo grupni ili jedan na jedan, uvijek su poseban doživljaj, a u pismu koje stiže na vrata vile sve djevojke žele čuti upravo svoje ime. Gospoda Savršeni trude se da dan proveden s djevojkama uvijek bude za pamćenje pa organiziraju dejtove na predivnim lokacijama i biraju najzanimljivije aktivnosti – jahanje konja u moru, zajedničko druženje i tulum na brodu, tečaj surfanja, degustaciju vina u sunčanom vinogradu...

„Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena i želim iskoristiti svaku minutu“, nerijetko se čuje među djevojkama koje spremno pokazuju sve svoje adute za zavođenje.

A dok spojevi traju, ostatak kandidatkinja ostaje uživati u dvorištu luksuzne vile, uz tjelovježbu, brčkanje u bazenu ili dobro staro izležavanje pokraj na ležaljci. Komentiraju se najnoviji događaji, učvršćuju savezi, predviđa tko bi idući mogao ispasti, ali i otkrivaju osjećaji koji se rađaju u showu i upija svaki trenutak pod vrelim grčkim suncem.

A što su im Karlo i Petar još pripremili u idućim danima, pokazat će nove epizode 'Gospodina Savršenog', od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u, a sedam dana prije svih na platformi Voyo.