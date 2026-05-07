Nuša otkrila detalje o selidbi iz Slovenije: 'Tamo ću biti neodređeno vrijeme'

Nakon što je jučer zaintrigirala pratitelje na Instagramu otkrivši kako se seli iz Slovenije, Nuša Sebjanić (20), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, sad je otkrila više detalja o ovoj velikoj životnoj promjeni.

"Puno je pitanja kamo putujem i kamo idem... Mogu vam dati nagovještaj da presjedam na aerodromu u Frankfurtu, gdje sam trenutačno, i da je preda mnom još jedan let dug 6-7 sati", napisala je Nuša na Instagram storyju javivši se sa spomenutog aerodroma.

'Slijedim svoje srce'

I premda i dalje ne otkriva kamo se točno seli, u narednim objavama jasno je dala do znanja kako je riječ o trajnom preseljenju.

"Selim se, odnosno, tamo ću biti neodređeno vrijeme. Kao što sam već rekla, kupila sam kartu u jednom smjeru tako da ni ja ne znam što me čeka i kamo će me put odvesti", pojasnila je te dodala: "Slijedim svoje srce i radim na svojoj karijeri. Ne idem u reality show, to v am mogu garantirati".

Podsjetimo, Nuša je tijekom sudjelovanja u showu bila jedna od najzapaženijih kandidatkinja. Svojim direktnim stavom i britkim komentarima često je izazivala podijeljene reakcije publike, no upravo ju je to dovelo sve do same završnice.

U polufinalu ju je eliminirao Karlo, tik pred veliko finale. Iako u showu nije pronašla ljubav, izašla je s nečim jednako vrijednim, čvrstim prijateljstvom s Anastasijom s kojom je i danas u kontaktu.

