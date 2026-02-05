FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA FAVORITKINJA? /

Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'

Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'
×
Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' pratite od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo

5.2.2026.
11:14
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi nove zaplete. Iz dana u dan se situacija na grčkom otoku mijenja. No, u svemu tome, konstantna je jedna naklonost jednog od Gospode Savršenih prema posebnoj kandidatkinji. Njih dvoje od samog početka dijele istu energiju, emociju i privrženost. Je li moguće da imamo prvu favoritkinju u 'Gospodinu Savršenom', pogledajte odmah na platformi Voyo.

Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'
Foto: Rtl

Zaokupirala je pažnju 'Gospodina Savršenog': 'Poslije spoja sam uživao cijeli dan'

Gospodin Savršeni za nju ima samo lijepe riječi: "Poslije spoja sam uživao cijeli dan. Mislim da bismo se još ti i ja opustili da ti još više dam. Ti meni stvarno daješ puno. "Ne skriva pritom koliko je oduševljen djevojkom, a priznaje da je iznenadio i sam sebe jer nije očekivao da će mu se netko svidjeti tako rano u showu: "S njom sam imao najbolju energiju do sada." 

Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'
Foto: Rtl

No osjeća li se i ona jednako? "Baš sam osjetio malo više emocije ja prema tebi, i s tvoje strane prema meni. Zanima me jesam li u pravu?" pita je Gospodin Savršeni. Uz osmijeh, ona otkriva: "Mislim da sam mu dala znak da mi se sviđa. Mislim da on to zna."

Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'
Foto: Rtl

Tko je djevojka koja je potpuno okupirala pažnju Gospodina Savršenog, provjerite odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićKarlo GodecMarko VargekKreta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRVA FAVORITKINJA? /
Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'