Nazire li se to prva omiljena djevojka u 'Gospodinu Savršenom': 'Ti meni stvarno daješ puno'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi nove zaplete. Iz dana u dan se situacija na grčkom otoku mijenja. No, u svemu tome, konstantna je jedna naklonost jednog od Gospode Savršenih prema posebnoj kandidatkinji. Njih dvoje od samog početka dijele istu energiju, emociju i privrženost. Je li moguće da imamo prvu favoritkinju u 'Gospodinu Savršenom', pogledajte odmah na platformi Voyo.

Foto: Rtl

Zaokupirala je pažnju 'Gospodina Savršenog': 'Poslije spoja sam uživao cijeli dan'

Gospodin Savršeni za nju ima samo lijepe riječi: "Poslije spoja sam uživao cijeli dan. Mislim da bismo se još ti i ja opustili da ti još više dam. Ti meni stvarno daješ puno. "Ne skriva pritom koliko je oduševljen djevojkom, a priznaje da je iznenadio i sam sebe jer nije očekivao da će mu se netko svidjeti tako rano u showu: "S njom sam imao najbolju energiju do sada."

No osjeća li se i ona jednako? "Baš sam osjetio malo više emocije ja prema tebi, i s tvoje strane prema meni. Zanima me jesam li u pravu?" pita je Gospodin Savršeni. Uz osmijeh, ona otkriva: "Mislim da sam mu dala znak da mi se sviđa. Mislim da on to zna."

Tko je djevojka koja je potpuno okupirala pažnju Gospodina Savršenog, provjerite odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'