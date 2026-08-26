Marinela iz 'Gospodina Savršenog' o neugodnom incidentu: 'Prijava slijedi vrlo brzo'

Marinela Grljušić, poznata gledateljima iz 4. sezone showa "Gospodin Savršeni", oglasila se na Instagramu nakon neugodnog incidenta. Otkrila je da je netko ključem izgrebao automobil. Marinela je poručila kako joj je fascinantno do koje granice može ići ljudska zloba, dok je potez osobe koja je ključem napravila štetu opisala kao jadan.

Foto: Instagram/screenshot

Ipak, čini se kako osoba koja je to napravila nije računala na nadzorne kamere. Marinela je istaknula da se nalazi na svakom kutu, zbog čega vjeruje da neće biti teško utvrditi tko stoji iza incidenta. Kako je navela u objavi, osoba koja je napravila štetu očito smatra da Marinela ne zna o kome je riječ dok ona tvrdi da zna tko stoji iza cijelog incidenta te je poručila da će slučaj uskoro prijaviti.

Osobi koja stoji iza incidenta poručila je i da još kratko može uživati u osjećaju da je prošla nekažnjeno.