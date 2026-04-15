Maja progovorila o svom odnosu s Karlom: 'Možda nije savršen, ali uvijek bih njega izabrala'

Iako se njihova priča u 'Gospodinu Savršenom' nije razvila u ljubavnom smjeru, odnos Maje i Karla i dalje intrigira gledatelje. Karlo je u 'Savršenom podcastu' rekao kako mu je prvi dan u vili za oko zapela Maja, a njih dvoje imali su kasnije nekoliko zajedničkih spojeva nakon kojih su ipak zaključili kako nisu jedno za drugo.

'Kliknuli smo od prvog dana'

Maja je sada putem društvenih mreža dala svoj iskreni osvrt na Karla, odgovarajući na pitanje pratitelja o tome što zapravo misli o njemu.

"E pa, što se Karla tiče - možda nije savršen, ali moram priznati da je ispao čovjek i da sam s njim kliknula od prvog dana. Način na koji smo se zezali van kamera i pred kamerama, mnogo toga se zapravo nije ni vidjelo", izjavila je.

Prisjetila se i njihovih početaka te trenutka kada je osjetila da među njima postoji posebna energija.

Fokus na Petra promijenio sve

"Kada je Karlo ušao, prvi put sam ukrstila pogled s njim i odmah sam znala da ćemo se slagati. Ipak, ja sam tada bila previše fokusirana na Petra i zbog toga sam se u nekom ljubavnom smislu udaljila od Karla."

Iako su imali potencijal, okolnosti u showu odvele su ih u različitim smjerovima.

"Bio je uz mene kad je trebalo"

Unatoč svemu, Maja o Karlu danas govori s velikim poštovanjem.

"Ali činjenica je da je on momak koji me znao razveseliti, nasmijati i zagrliti kada vidi da nešto nije u redu. On bi to uvijek primijetio i odmah prišao."

Dodala je i kako smatra da Karlo možda nije bio najbolje shvaćen od strane publike.

Iako među njima nije ostalo ništa romantično, Maja priznaje da Karla i dalje vidi kao važnu osobu u svom životu.

"Ja ga smatram prijateljem i sada, i da me pitate Karlo ili Petar - uvijek bih izabrala Karla. Naravno, ne u ljubavnom smislu, jer se on po tom pitanju usrećio s divnom djevojkom, nego kao prijatelja", ispričala je.

Njena iskrenost iznenadila je mnoge, a jedno je sigurno, iako nisu završili zajedno, između Maje i Karla ostalo je poštovanje i posebna povezanost.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

