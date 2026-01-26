Gospodin Savršeni djevojci koju je upoznao: ‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’
U prvoj epizodi ‘Gospodina Savršenog’ na platformi Voyo prve nesuglasice
Peta sezona showa ‘Gospodin Savršeni’ krenula je na platformi Voyo, gdje je možete pratiti sedam dana prije svih. I otkrivamo vam – krenula je žestoko. Jedna od djevojaka nije dobila očekivanu reakciju pri upoznavanju Gospodina Savršenog.
‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’, priznao je Gospodin Savršeni djevojci nakon što je saslušao njene riječi. Nastao je muk.
Je li početak ujedno i kraj njene otočke pustolovine? Kandidatkinja je zabrinuta za svoju sudbinu u showu, jer Gospoda Savršeni upoznaju još jako puno djevojaka, pa se čini kako prvi dojam može presuditi. U nastavku zavirite u prve spojeve Gospode Savršenih.
