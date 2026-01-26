FREEMAIL
NIJE DOBRO KRENULO /

Gospodin Savršeni djevojci koju je upoznao: ‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’

Gospodin Savršeni djevojci koju je upoznao: 'Oprosti, meni je ovo jako neugodno'
Foto: Rtl

U prvoj epizodi ‘Gospodina Savršenog’ na platformi Voyo prve nesuglasice

26.1.2026.
17:23
Hot.hr
Rtl
Peta sezona showa ‘Gospodin Savršeni’ krenula je na platformi Voyo, gdje je možete pratiti sedam dana prije svih. I otkrivamo vam – krenula je žestoko. Jedna od djevojaka nije dobila očekivanu reakciju pri upoznavanju Gospodina Savršenog

Gospodin Savršeni djevojci koju je upoznao: ‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’
Foto: Rtl

‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’, priznao je Gospodin Savršeni djevojci nakon što je saslušao njene riječi. Nastao je muk.

Je li početak ujedno i kraj njene otočke pustolovine? Kandidatkinja je zabrinuta za svoju sudbinu u showu, jer Gospoda Savršeni upoznaju još jako puno djevojaka, pa se čini kako prvi dojam može presuditi. U nastavku zavirite u prve spojeve Gospode Savršenih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Novu sezonu ‘Gospodina Savršenog’ gledajte odmah na platformi Voyo, od ponedjeljka do petka, sedam dana prije svih. Show ‘Gospodin Savršeni’ pratite i na RTL-u, od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15.

Gospodin Savršeni 2026Gospodin SavrseniNova SezonaMarko VargekVoyo
Gospodin Savršeni djevojci koju je upoznao: ‘Oprosti, meni je ovo jako neugodno’