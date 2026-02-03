FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Djevojkama se ne sviđa novi grupni spoj, no zbog Petra i Karla vrijedi se potruditi: 'Borim se do kraja'!

Djevojkama se ne sviđa novi grupni spoj, no zbog Petra i Karla vrijedi se potruditi: 'Borim se do kraja'!
Foto: Rtl

Ono što se mnogim djevojkama isprva nije svidjelo, pretvorit će se u pravo oduševljenje u kojem su pojedine kandidatkinje spoznale svoje nove talente

3.2.2026.
15:14
Hot.hr
Rtl
Novo jutro u vili započet će prepričavanjem jučerašnjih spojeva. Jedna će se dama posebno hvaliti, a to neće proći ispod radara drugih kandidatkinja. Radi li se o lažima ili je susret uistinu bio prepun romantike?

Novo pismo izaziva nelagodu i nezadovoljstvo. Nisu sve dame oduševljene temom novog grupnog spoja. Neke djevojke iznenađene su što su upravo one odabrane.

No ono što se mnogim djevojkama isprva nije svidjelo, pretvorit će se u pravo oduševljenje u kojem su pojedine kandidatkinje spoznale svoje nove talente. 

„Borim se do kraja“, poručit će jedna od njih.

A trud će se najspretnijima itekako isplatiti – neke od njih čeka spoj jedan na jedan s Karlom i Petrom, kao i moguće osvajanje novih ruža.

Što je to izazvalo nervozu pa veliko zadovoljstvo, pokazat će nova epizoda od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

