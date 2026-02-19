FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Bez filtera! 'Pred Petrom i Karlom su slatke i dobre, a u vili zmijurine!'

Bez filtera! 'Pred Petrom i Karlom su slatke i dobre, a u vili zmijurine!'
×
Foto: RTL

Nova epizoda donosi nove peripetije

19.2.2026.
12:38
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lara slavi ružu i Karlovu pažnju, Iva bez zadrške komentira ispadanja dok se Maja našla na meti kritika - a nova pisma donose grupne spojeve koji bi mogli sve promijeniti. 

„Dojmovi s cocktail partyja su se slegli. Naravno, drago mi je što nisam ispala, što sam ostala i što je Karlo zainteresiran. Imala sam malu tremu, ali dobila sam ružu“, komentirala je Lara, a potom joj se pridružila Iva na doručku i ispričala kako je Anastasia plakala jer je Jelena G. ispala. 

„Naše uho kuće napustilo je vilu, a uz uho, idu i usta tako da ona to što čuje - negdje i prenese. Mislim da će sad biti malo mirnije“, kaže Iva i priznaje kako ju je baš briga što je Jelena G. otišla kući jer prema njoj ne gaji nikakve emocije. „Draže mi je da je Iana ostala“, dodala je iako misli da će ona sljedeća kući. Lara također misli kako Iana nije njegov tip, da je povučena djevojka i da treba biti pod stresom zbog mogućeg izlaska iz vile. 

Bez filtera! 'Pred Petrom i Karlom su slatke i dobre, a u vili zmijurine!'
Foto: RTL

„Ono što je Veselka napravila na ceremoniji, to je bila stvar s egom. Mislim da nije trebala dobiti ružu pa je to namjerno napravila“, smatra Soraya dok je Mariji i dalje strašno što je Maja iskoristila protiv nje to što im se Maša povjerila koliko joj nedostaje obitelj. „To govori o Maji da nema emocionalnu inteligenciju, a Maša ima, ona je divna djevojka“, kaže Maria. 

I Ivi se ne sviđa Majino ponašanje: „Preglasna je žena, malo mi stvara stres. Ja ne volim to njezino urlanje i kako ona priča, meni je to previše. Sve su one tihe, slatke, dobre, pogotovo pred Bachelorima, i njima je sve bajno i sjajno, a kad su ovdje, onda su zmijurine. To mi je odvratno.“

Maja se pridružila Mariji, Maši i Sorayi koja joj je otvoreno rekla da su pričali o njoj i svemu što se dogodilo posljednjih nekoliko dana. „Za dobrim konjem se prašina diže“, samouvjerena je Maja, no Maša smatra: „Prerast će u ozbiljnu alapaču ako ne bude radila na sebi.“

Stiglo je i novo pismo, a na spoj s Petrom pozvane su Monika, Maja, Maša i Soraya. Karlo je svoj dan odlučio provesti s Kajom, Larom i Ivom, a sve odabrane djevojke jedva su čekale da počne taj grupni spoj te da se još više povežu sa Savršenima. 

„Ja sam išla na prvi grupni spoj, sve ostale sam kod kuće“, kaže Nuša i dodaje da je posljednji put na cocktail partyju razmijenila s Karlom tri rečenice, što uopće ne broji. „Pa i ja bih voljela ići na single date“, iskrena je Anastasia, a Helena nastavlja: „Tko ne bi?“

 

Što su Savršeni pripremili djevojkama i koje će se dvije posebno istaknuti i ostati nasamo s Petrom i Karlom - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Google Maps ih ne može naći, a umjesto alarma budi ih pivac! Ovako izgleda život u Zagori Zagori

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx