Anastasia o odnosu s Karlom otkrila: 'Vjerujem da bih s vremenom došla do istog zaključka'

U ovogodišnjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' Anastasia se našla u ljubavnom trokutu koji je izazvao brojne reakcije gledatelja. Iako su mnogi očekivali da će njen odnos s Karlom ići u ozbiljnijem smjeru, ona za RTL.hr priznaje da taj odnos nikada nije imao čvrste temelje.

“Od samog početka odnos s Karlom bio je obilježen nesigurnostima. Simpatije su postojale, ali nikada se nije izgradio pravi temelj. Tada sam shvatila da ne mogu izdati osobu s kojom nikada nisam izgradila čvrst temelj,” iskreno je rekla Anastasia za RTL.hr.

Uspoređujući Karlov i Petrov odnos, Anastasia ističe da se s Petrom odmah osjetila snažnija povezanost i veća sigurnost. “Petar u meni budi zrelost i mirnoću, a izvan kamera pokazuje istu stranu sebe, ali još otvoreniju i opušteniju,” dodala je za RTL.hr, naglašavajući kako je upravo vrijeme provedeno s njim pomoglo da jasnije sagleda situaciju i svoje osjećaje.

Posebno naglašava da je najveća prepreka zapravo bila ona sama. “Jedina prepreka bio je zid koji sam sama postavila,” priznaje Anastasia. Vrijeme provedeno s Petrom pomoglo joj je da taj zid sruši i jasnije sagleda situaciju. “Nakon te noći shvatila sam da nisam bila na pravom putu,” dodaje.

Na kraju zaključuje kako bi do istog uvida došla i bez okolnosti koje su ih spojile: “Vjerujem da bih s vremenom došla do istog zaključka bez obzira na ključ,” zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Još ništa od sunčanog i suhog proljeća, stiže nova runda zahladnjenja i kiša