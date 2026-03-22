GOSPODIN SAVRŠENI

Anastasia o odnosu s Karlom otkrila: 'Vjerujem da bih s vremenom došla do istog zaključka'

Anastasia o odnosu s Karlom otkrila: 'Vjerujem da bih s vremenom došla do istog zaključka'
Foto: RTL

Anastasia se našla u ljubavnom trokutu, a sad otkriva istinu o odnosu s Karlom

22.3.2026.

22.3.2026.
15:35
U ovogodišnjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' Anastasia se našla u ljubavnom trokutu koji je izazvao brojne reakcije gledatelja. Iako su mnogi očekivali da će njen odnos s Karlom ići u ozbiljnijem smjeru, ona za RTL.hr priznaje da taj odnos nikada nije imao čvrste temelje.

“Od samog početka odnos s Karlom bio je obilježen nesigurnostima. Simpatije su postojale, ali nikada se nije izgradio pravi temelj. Tada sam shvatila da ne mogu izdati osobu s kojom nikada nisam izgradila čvrst temelj,” iskreno je rekla Anastasia za RTL.hr.

Uspoređujući Karlov i Petrov odnos, Anastasia ističe da se s Petrom odmah osjetila snažnija povezanost i veća sigurnost. “Petar u meni budi zrelost i mirnoću, a izvan kamera pokazuje istu stranu sebe, ali još otvoreniju i opušteniju,” dodala je za RTL.hr, naglašavajući kako je upravo vrijeme provedeno s njim pomoglo da jasnije sagleda situaciju i svoje osjećaje.

Posebno naglašava da je najveća prepreka zapravo bila ona sama. “Jedina prepreka bio je zid koji sam sama postavila,” priznaje Anastasia. Vrijeme provedeno s Petrom pomoglo joj je da taj zid sruši i jasnije sagleda situaciju. “Nakon te noći shvatila sam da nisam bila na pravom putu,” dodaje. 

Na kraju zaključuje kako bi do istog uvida došla i bez okolnosti koje su ih spojile: “Vjerujem da bih s vremenom došla do istog zaključka bez obzira na ključ,” zaključuje.

Show ‘Gospodin Savršeni’ pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Još ništa od sunčanog i suhog proljeća, stiže nova runda zahladnjenja i kiša

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike