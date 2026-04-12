Spektakl o kojem će se pričati! Preko 20 izvođača u više od sedam sati: Dokazali zašto su glavni na sceni

Spektakularna noć bila je sinoć u Areni Zagreb.

Tzv. 'Drito iz Arene' dosegnuo je svoj vrhunac i u zagrebačkoj Areni dao nam koncert koji će mnogi pamtiti.

Preko sedam sati glazbe, pjevanja i plesanja pa se sinoć na Laništu jako teško spavalo. Ovo je bilo posebno izdanje festivala povodom više od deset godina njegova postojanja.

Ulaz se otvorio već prije 18 sati, a redovi na samom početku govorili su da će ovo biti večer za pamćenje.

Nastupali su trio Shtosmo pa iza njih dvojac TTM, Krešo Bengalka, Ružno Pače, Bore Balboa, Buntai, Sjena, Špiro i Tej, 30 zona i Luzeri. Večer se bližila svom vrhuncu pa su na pozornicu izašli osječki duo Z++ i Massimo Savage, a onda i jedan od gostiju - Đorđe. Mlade nade koji su ne tako davno tek nastupali na Lil Dritu dobili su po 35 minuta svoga seta i zapalili cijelu Arenu - naravno riječ je o Pekiju i Baksu. Jedina djevojka na ovom lineupu bila je Miach, a njoj se na pozornici pridružila i Bejbe. Hiljson Mandela i Vojko V držali su publiku u naletu do onog što se čekalo - KUKU$-a i HIGH5-a.

Ne smijemo zaboraviti ni specijalne goste - Buč Kesidi i Baby Lasagnu, ali i goste iznenađenje - možda i najveće ime regionalne glazbene scene - Cobyja, te Devito.

Drito je napravio nešto što nije skoro pa nitko u Hrvatskoj, ali i na ovim prostorima. I zbog toga zaslužuju da ih se cijeni, ali i podržava. Bravo za sve!