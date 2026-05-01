Totalna ludnica u Maksimiru: Vesna Pisarović napravila atmosferu za pamćenje

Tradicionalna proslava Međunarodnog praznika rada u zagrebačkom parku Maksimir i ove je godine okupila brojne građane željne druženja, zabave i besplatnog prvomajskog graha. U organizaciji Grada Zagreba, cjelodnevni program ponudio je sadržaj za sve generacije.

Već od ranih jutarnjih sati park se punio obiteljima, mladima i ekipama prijatelja koji su uživali na dekicama, u hrani i opuštenoj atmosferi.

Glazbeni vrhunac dana bio je nastup Vesna Pisarović (48), koja je Maksimir pretvorila u veliku otvorenu plesnu zonu. Publika je uglas pjevala hitove koji su obilježili generacije, a pozitivna energija širila se parkom, dok je sunčano vrijeme dodatno pridonijelo cijelom doživljaju.