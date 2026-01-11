Thompson se oglasio iz Poreča, dvorana je bila krcata, evo gdje ima iduće nastupe

Jedan od najpopularnijih i ujedno najkontroverznijih hrvatskih glazbenika Marko Perković Thompson (59), nastavlja svoju dvoransku turneju.

Na red je došao i Poreč, gdje je pjevač održao dva nastupa. Svojim se obožavateljima javio putem Instagrama, podijelivši fotografije koje svjedoče o uzavreloj atmosferi i punoj dvorani.

Vatrena atmosfera i poruka fanovima

Na svom službenom Instagram profilu, Thompson je objavio galeriju profesionalnih fotografija s koncerta koje prikazuju sportsku dvoranu ispunjenu do posljednjeg mjesta. Publika, obasjana svjetlima pozornice i pirotehnikom, zdušno pjeva s pjevačem. Među fotografijama se nalaze i krupni planovi samog Marka Perkovića Thompsona u prepoznatljivom energičnom izdanju, kao i članova njegovog pratećeg benda. U komentarima su se nizale poruke podrške. "Super, kao da ima više ljudi večeras", primijetio je jedan pratitelj, dok su drugi slali pozdrave iz raznih dijelova Hrvatske, poput komentara "Pozdrav iz Zagreba".

Turneja koja ne prestaje puniti dvorane

Ovi koncerti u Poreču dio su dvoranske turneje koja je započela krajem 2025. godine, nakon izlaska njegovog novog studijskog albuma "Hodočasnik". Turneja je uslijedila nakon koncerta na zagrebačkom Hipodromu u srpnju 2025., gdje se okupilo gotovo pola milijuna ljudi, čime je postavljen rekord za najveći samostalni koncert u hrvatskoj povijesti. Thompson je prije Poreča već napunio dvorane u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Istrani se usprotivili

Koncerti u Poreču, održani 10. i 11. siječnja, bili su posebno u fokusu javnosti jer je njihovu organizaciju pratila peticija za otkazivanje zbog kontroverzi koje se vežu uz pjevača. Kako navodi inicijatorica peticije, umirovljena novinarka Sniježana Matejčić, cilj inicijative bio je spriječiti održavanje koncerata gdje se promoviraju poruke suprotne ustavnim vrijednostima Republike Hrvatske, kao što je sporni pozdrav "ZDS" i okretanje publike protiv gradske vlasti (kao što je to bio slučaj u Zagrebu).

Turneja se nastavlja već idućeg vikenda, s dva zakazana koncerta u splitskoj dvorani Gripe 16. i 17. siječnja, nakon čega slijedi i nastup u Rijeci početkom veljače.