Severina u odvažnom kožnom kompletiću pokazala zavidnu liniju i poslala važnu poruku

Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) oglasila se na Instagramu nakon koncerta u mariborskoj dvorani Tabor, a objava je privukla pažnju ne samo zbog impresivnog stajlinga, već i zbog važne poruke koju je podijelila sa svojim pratiteljima. Kroz seriju fotografija i video, pjevačica je ponudila uvid u atmosferu iza pozornice te iskoristila priliku da podigne svijest o temi koja je ključna za njezinu profesiju.

Kombinacija s potpisom Jurja Zigmana

Glavna zvijezda objave, osim same pjevačice, bila je njezina upečatljiva scenska odjeća. Severina je zablistala u crnoj kožnoj kreaciji koju potpisuje proslavljeni hrvatski dizajner Juraj Zigman, čije modele nose i svjetske zvijezde. Kombinacija se sastojala od zamršenog korzetiranog topa prekrivenog brojnim kopčama te odgovarajućih kožnih hlača s vezicama sa strane. Cjelokupni izgled zaokružila je personaliziranom srebrnom kopčom za remen na kojoj je pisalo "SEVE LOVE".

Svojim je pratiteljima otkrila i opuštenije trenutke iz garderobe, gdje je pozirala u bodiju inspiriranom scenskim korzetom, kombinirajući ga neočekivano s bijelim soknama i robusnim crnim mokasinkama. Fotografije, snimljene u boji i crno-bijeloj tehnici, prikazuju energiju i detalje koji stoje iza svakog njezinog nastupa. Cijelu objavu popratila je stihom iz jedne od svojih pjesama, "Našminkala se k'o Severina".

"Dajem svoj glas za dobar glas"

Ipak, ono što ovu objavu čini posebnom jest video u kojem se Severina izravno obraća publici. Vidno sretna nakon nastupa u sklopu svoje međunarodne turneje "JA SAMO PJEVAM", pjevačica je govorila o važnosti zdravlja glasnica. Zahvalila je svojoj dugogodišnjoj liječnici, dr. Santi Večerini Volić na brizi koja joj omogućuje da održi svoje glasnice u izvrsnom stanju.

"Ovaj mjesec dajem svoj glas za dobar glas", poručila je Severina, sugerirajući svoje sudjelovanje u kampanji podizanja svijesti o zdravlju glasa, koja se vjerojatno povezuje sa Svjetskim danom glasa koji se obilježava u travnju. Njezini obožavatelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a u komentarima su se nizale pohvale. "Svaka čast, Sevka, bilo je predobro", napisala je jedna od posjetiteljica koncerta, potvrđujući uspješnost njezina nastupa u Sloveniji.