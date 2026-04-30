Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost

Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog nastupa, već zbog objave na Instagramu kojom je podijelila djelić intimne i raskošne proslave rođendana svoje prijateljice Karle Kaić. Pjevačica je svoje pratitelje oduševila ne samo dirljivom posvetom, već i odvažnom kombinacijom na elegantnoj večeri.

Proslava za pamćenje

Severina je objavila seriju fotografija s proslave, opisavši je kao „jednu lijepu i toplu večer u čast prekrasnoj Karli; ženi, majci i prijateljici koju svi volimo”. Sudeći po fotografijama, rođendanska zabava za Karlu Kaić, inače vlasnicu butika s luksuznim predmetima za dom, bila je organizirana do najsitnijeg detalja. Vrhunac večeri bio je prizor na noćnom nebu iznad Zagreba, gdje je svjetlosni show dronovima ispisao ime slavljenice, uz simbol srca.

Kao i uvijek, Severina je plijenila poglede svojim nepogrešivim smislom za stil. Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu crnu mini-haljinu dugih rukava s odvažnim prorezima i isprepletenim vezicama koje su se protezale duž cijelog torza i bokova, otkrivajući kožu. Izgled je upotpunila klasičnom crnom prošivenom torbicom sa zlatnim lancem i jednostavnim crnim sandalama, a njezina pojava izazvala je lavinu pozitivnih komentara obožavatelja. „Predivna Seve ka i uvik”, „Najlipša” i „The Dress” samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave.

Dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nadolazeće profesionalne pothvate, poput najavljenog velikog koncerta u pulskoj Areni u kolovozu, ovakvi trenuci podsjećaju na toplinu i ljubav koje pjevačica nesebično dijeli s ljudima koji joj najviše znače.