FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Divlje pčele /

Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
×
Foto: RTL

Upravo njegova transformacija sve više drži gledatelje uz ekrane i otvara pitanje hoće li doista postati najveće iznenađenje Divljih pčela

30.4.2026.
19:30
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Kako radnja RTL-ove serije 'Divlje pčele' odmiče, Marko Vukas sve više dolazi u prvi plan. Lik koji je na početku izazivao podijeljena mišljenja sada osvaja simpatije gledatelja, koji u njemu prepoznaju promjenu i potencijal za snažan razvoj.

Od negativca do favorita publike

Na društvenim mrežama nižu se komentari u kojima gledatelji ističu da Marko sazrijeva i počinje drugačije gledati na situacije oko sebe.

"Marko se baš promijenio, vidi se da više razmišlja", pišu gledatelji. "Napokon pokazuje kakav zapravo može biti", dodaju drugi. Mnogi smatraju da se iza njegovih poteza krije puno složenija priča nego što se isprva činilo, zbog čega mu sada daju novu priliku.

"Na kraju će biti najbolji"

Uz pohvale stižu i predviđanja da bi upravo Marko mogao postati jedno od najvećih iznenađenja serije: "Imam osjećaj da će Marko na kraju ispasti najbolji od svih", jedan je od komentara koji se često ponavlja. "Sada se vidi tko je kakav, a Marko ide samo prema gore", smatra dio publike. "Trebao mu je ovaj put da se posloži, ali sada ide u dobrom smjeru", dodaju gledatelji.

Pohvale i glumcu

Velik broj komplimenata dobiva i glumac Marin Klišmanić, za kojeg publika kaže da je uvjerljivo prikazao Markovu unutarnju borbu.

"Odlično ga glumi, vidi se svaka emocija."

"Uspio je postići da ga razumijemo čak i kada pogriješi."

Sve je jasnije da Marko nije lik koji će ostati isti do kraja priče. Upravo njegova transformacija sve više drži gledatelje uz ekrane i otvara pitanje hoće li doista postati najveće iznenađenje Divljih pčela. Jedno je sigurno – publika mu je dala novu šansu.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Divlje PčeleRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike