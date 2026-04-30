Snimke krvavog pohoda u Londonu: Dvojica Židova izbodena usred bijela dana

U londonskoj četvrti Golders Green dvojica Židova zadobila su ubodne rane u napadu koji policija istražuje kao teroristički čin.

Muškarci se trenutno nalaze u bolnici u stabilnom stanju, dok je njihov napadač na koncu uhićen, piše BBC.

Napad dolazi nakon niza podmetnutih požara na židovskoj imovini u Londonu posljednjih tjedana.

Što se dogodilo?

Metropolitanska policija priopćila je da su policajci intervenirali jučer u 11.16 (po lokalnom vremenu), nakon dojave o ubodima nožem. Osumnjičenik je prvi put zabilježen na snimkama nadzornih kamera u Highfield Avenueu u 11.15. Na snimci trči nogostupom prema Golders Green Roadu, gdje se čini da napada jednog muškarca, kojeg potom progoni izvan kadra.

Na drugoj snimci, zabilježenoj iz automobila koji vozi prema sjeveru Golders Green Roadom, vidi se kako osumnjičenik juri za muškarcem po nogostupu. Dodatne snimke, s vremenskom oznakom 11.20, prikazuju osumnjičenika kako prilazi autobusnom stajalištu i više puta napada muškarca koji ondje čeka, nakon čega ga gura na cestu i izvan vidokruga kamere.

Na snimkama, čiju je autotentičnost potvrdio BBC, se vidi kako jedan policajac koristi elektrošoker kako bi srušio osumnjičenika na tlo. Potom se vidi kako policija pruža prvu pomoć, uključujući reanimaciju, a kasnije i kako osumnjičenika na nosilima unose u vozilo hitne pomoći. Metropolitanska policija je objavila i snimke s kamera koje policajci nose na tijelu, koje su potvrdile tijek događaja.

Tko su žrtve?

Napadnuti muškarci su identificirani kao Shloime Rand (34) i Moshe Shine (76). Na mjestu događaja pružena im je liječnička pomoć, a trenutno se nalaze u bolnici u stabilnom stanju.

Rabin Levi Schapiro iz Židovskog vijeća zajednice ih je isti dan posjetio u bolnici. Izjavio je da su Mosheove ozljede ozbiljnije, ali da su liječnici "optimistični" i očekuju potpuni oporavak. "On je pravo čudo. Lako je mogao umrijeti s obzirom na mjesto ozljeda", rekao je.

"U stabilnom je stanju. Kao majka, užasnuta sam da se ovakve stvari mogu događati na ulicama Londona, u nevinoj zajednici u kojoj se trudimo nikome ne nauditi. Shloime je hodao ulicom i gledao svoja posla. Jučer sam ga uspjela vidjeti. Hvala Bogu, cijelo je vrijeme bio pri svijesti", rekla je Shloimeova majka. Dodala je kako se obitelj nada da će se vratiti kući do početka šabata u petak navečer.

Tko je osumnjičenik?

Zbog sumnje na pokušaj ubojstva uhićen je Essa Suleiman (45), a policija navodi da je riječ o britanskom državljaninu rođenom u Somaliji, ali ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood ističe da je u Ujedinjeno Kraljevstvo stigao zakonito još kao dijete.

Metropolitanska policija potvrdila je da je 2020. bio prijavljen u državni protuteroristički program Prevent, no postupak je iste godine zatvoren.

Nakon napada prvo je prevezen u bolnicu, a potom otpušten i odveden u policijsku postaju u Londonu, gdje se i dalje nalazi u pritvoru. Zadržan je prema Zakonu o policiji i kaznenim dokazima (PACE), što znači da može biti zadržan do 96 sati uz odobrenje suca, iako to možda neće biti potrebno u ovom slučaju.

Povjerenik Metropolitanske policije, Mark Rowley, izjavio je da su policajci "suočili muškarca za kojeg su vjerovali da je terorist, koji je odbijao pokazati ruke, bio nasilan i predstavljao jasnu prijetnju". Dodao je kako su policajci sumnjali da osumnjičenik ima eksplozivnu napravu te su upotrijebili elektrošoker dok je pokušavao nastaviti napadati i ubadati.

Rowley je dodao da policija u suradnji s obavještajnim službama utvrđuje sve okolnosti napada, uključujući i to je li bio ciljano usmjeren na židovsku zajednicu u Londonu. Istaknuo je i da osumnjičenik ima povijest ozbiljnog nasilja te problema s mentalnim zdravljem.

U međuvremenu je policija pretražila adresu u jugoistočnom dijelu grada, a istražuje se i raniji incident iz jutarnjih sati u Great Dover Streetu u Southwarku, gdje je muškarac navodno naoružan nožem ušao u sukob sa stanarom prije nego što je pobjegao.

Kakve su bile reakcije?

Glavni rabin Ujedinjenog Kraljevstva, Ephraim Mirvis, izjavio je da napad pokazuje kako "ako ste vidljivo Židov, niste sigurni" te da je nužno učiniti mnogo više kako bi se zaštitila zajednica. "Riječ je o kontinuiranom pokušaju zastrašivanja židovske zajednice, koji neće uspjeti jer smo snažna i otporna zajednica. No, ovo se ne smije nastaviti", dodao je. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan rekao je da je "bijesan, zgrožen i zaprepašten" činjenicom da Židovi žive u strahu.

Britanski kralj Charles III izrazio je duboku zabrinutost zbog napada, priopćila je Buckinghamska palača, uz poruku da su njegove misli s ozlijeđenima i zahvalnost upućena svima koji su im priskočili u pomoć.

Premijer Keir Starmer nazvao je napad "potpuno užasavajućim", poručivši da su "napadi na židovsku zajednicu napadi na Britaniju". Dan kasnije, prilikom dolaska na susret s hitnim službama, dočekan je i uz negodovanje okupljenih.

Koji su prethodni incidenti?

Napad dolazi nakon niza incidenata usmjerenih prema židovskim objektima i zajednici:

2. listopada 2025. – dvoje ljudi ubijeno, a troje teško ozlijeđeno u napadu automobilom i nožem ispred sinagoge u Manchesteru; jednog napadača usmrtila je policija

– dvoje ljudi ubijeno, a troje teško ozlijeđeno u napadu automobilom i nožem ispred sinagoge u Manchesteru; jednog napadača usmrtila je policija 23. ožujka – zapaljena četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu židovske humanitarne organizacije u Golders Greenu

– zapaljena četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu židovske humanitarne organizacije u Golders Greenu 15. travnja – cigla i dvije boce s vjerojatno zapaljivom tekućinom bačene na sinagogu u Finchleyju

– cigla i dvije boce s vjerojatno zapaljivom tekućinom bačene na sinagogu u Finchleyju 17. travnja – sumnjivi predmeti pronađeni u blizini izraelskog veleposlanstva u Londonu (naknadno utvrđeno da nisu opasni)

– sumnjivi predmeti pronađeni u blizini izraelskog veleposlanstva u Londonu (naknadno utvrđeno da nisu opasni) 18. travnja – boca sa zapaljivom tvari bačena kroz prozor sinagoge u Kentonu

– boca sa zapaljivom tvari bačena kroz prozor sinagoge u Kentonu 27. travnja – sumnja na podmetanje požara na memorijalnom zidu u Golders Greenu posvećenom žrtvama iranskog režima i napada Hamas iz 2023.

Šira reakcija i mjere

Neovisni nadzornik za zakonodavstvo o terorizmu Jonathan Hall upozorio je za BBC da su napadi na Židove postali najveći sigurnosni izazov od 2017., dodajući da sve više ljudi ima osjećaj da više ne mogu živjeti normalno.

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood poručila je da situaciju tretira kao izvanredno stanje te antisemitizam nazvala odvratnim i neprihvatljivim, istaknuvši da židovska zajednica ima puno pravo na siguran život.

Vlada je pritom najavila dodatnih 25 milijuna funti za pojačane policijske patrole i sigurnosne mjere u židovskim zajednicama, uključujući zaštitu sinagoga, škola i društvenih centara.

Oporbeni ministar unutarnjih poslova Chris Philp upozorio je na kontinuirani rast napada i zatražio hitno jačanje policijske prisutnosti, dok je čelnik Reform UK Nigel Farage optužio vladu za neodlučnost, ocijenivši da ovo nije samo napad na Židove, nego širi problem koji otvara pitanje tko bi mogao biti sljedeći na udaru.

