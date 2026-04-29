Napad u Londonu: Nožem izbo dvojicu Židova, a onda krenuo i na policajce

Dvojica Židova izbodena su nožem u četvrti Golders Green na sjeveru Londona u srijedu. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a osumnjičeni za napad je uhićen.

Osumnjičenik je pokušao ozlijediti i policajce, koji su ga tijekom uhićenja obuzdali elektrošokerom, potvrdila je policija.

"Dvojica muškaraca, jedan u 70-ima i jedan u tridesetim godinama zbrinuti su na mjestu događaja. S ubodnim ranama prevezeni su u bolnicu i obojica su stabilno", dodaje se u službenom priopćenju.

• Stabbing attack today in Golders Green, an area with a large Jewish community.



• Suspect described as an Islamic male armed with a kitchen knife.



• Terrorist ran along Golders Green Road targeting Jewish pedestrians. — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Napad je uslijedio nakon niza odvojenih napada usmjerenih na židovske lokacije na tom području zadnjih nekoliko mjeseci. Mjesto napada udaljeno je oko 800 metara od spomen zida gdje je netko u ponedjeljak pokušao podmetnuti požar.

Dojava je stigla malo iza 11 sati po lokalnom vremenu. Na teren su izašli policajci i hitna pomoć. Stanovnik je za BBC ispričao da je jedan muškarac izboden ispred trgovina, dok je drugi napadnut u sporednoj ulici ispred sinagoge.

Na fotografijama s mjesta napada vidi se veći broj naoružanih policajaca i pripadnika hitnih službi.

Zbog pokušaja ubojstva uhićen je 45-godišnji muškarac, prenosi Sky news. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje pokazuju trenutak kada policija napadaču stavlja lisice.

Britanski premijer Sir Keir Starmer ocijenio je napad "duboko zabrinjavajućim", dok je ministar unutarnjih poslova u sjeni Chris Philip incident nazvao "još jednim užasnim antisemitskim napadom".

Židovska sigurnosna organizacija CST poručila je da "blisko surađuje s policijom".

"Specijalizirani policajci iz protuterorističke policijske službe vode istragu i surađuju s Metropolitanskom policijom kako bi utvrdili sve okolnosti i sve veze s terorizmom", stoji u priopćenju policije.

