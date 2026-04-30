Mučni detalji: Otkriveno što je kupio nakon ubojstva da bi raskomadao tijelo djevojke (14)

Američki pjevač D4vd, pravog imena David Anthony Burke, optužen je da je kupovao alat na internetu, uključujući motorne pile, kako bi se riješio tijela tinejdžerice koju je, prema sumnjama tužitelja, ubio.

Optužbe su objavljene u podnesenim dokazima u kojima se detaljno opisuje njegov navodni motiv i sve što je, prema sumnjama tužitelja, radio kako bi prikrio tragove prije nego što je raskomadano tijelo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez pronađeno u njegovom automobilu.

Tužitelju tvrde da je djevojku upoznao kada je imala 11 godina, a da ju je počeo seksualno zlostavljati kad joj je bilo tek 13, a njemu 18. Vjeruje se da mu je tinejdžerica 22. travnja prošle godine poslala poruke u kojima je prijetila da će raskrinkati njihovu nedopuštenu vezu i "uništiti mu život", prenosi BBC.

Vjeruje se da je idućeg dana ubijena.

Prikrivao tragove

Tužitelji su rekonstruirali događaje i tvrde da je istog dana pjevač naručio prijevoz za 14-godišnjakinju kako bi došla kod njega doma. Više ju je puta u porukama pitao gdje je, no sumnja se da su te poruke bile dio njegovog plana za "prikrije ubojstvo".

U podnesku se navodi i da je David raskomadao posmrtne ostatke nesretne djevojke u garaži svoje kuće u Hollywood Hillsu. Snimke nadzornih kamera pokazuju da je on posljednji vozio svoj automobil Teslu gdje je tijelo djevojke pronađeno u rujnu 2025.

Pjevač tvrdi da nije kriv. Njegovi odvjetnici najavili su da će "snažno braniti njegovu nevinost" i izrazili vjeru da će "dokazi pokazati kako David nije ubio Celeste".

U sudskom podnesku tužitelji navode da je pjevač više puta izbo tinejdžericu u njegovom domu. Tužitelji su prateći njegove online transakcije otkrili da je nakon toga putem interneta koristeći lažno ime kupio dvije motorne pile, plavi bazen na napuhavanje, vreću za tijelo i lopatu. Navodno je kupio i "kavez za spaljivanje" jer je planirao spaliti dokaze, dodaje se u podnesku.

Ostatke pronašli u autu

Osumnjičenik se u srijedu u narančastom kombinezonu i lisicama pojavio na sudu dok su njegovi odvjetnici pokušali spriječiti objavu podneska, rekavši da bi to moglo negativno utjecati na njegovo pravedno suđenje.

Nije govorio puno, tek je potvrdno odgovorio s "da, Vaša visosti" kada ga je sudac pitao slaže li se da se njegovo preliminarno saslušanje odgodi do kraja svibnja.

Sutkinja je dopustila objavljivanje dokumenata, ali se složila da se ostali dokazi drže u tajnosti.

Dvadeset jednogodišnji alt-pop pjevač uhićen je u travnju zbog sumnje da je ubio Celeste Rivas Hernandez. Njezino tijelo pronađeno je prošlog rujna, svega dan nakon što je djevojka trebala proslaviti svoj 15 rođendan.

Njezina obitelj prijavila je nestanak još 2024.

Istražitelji koji su pretražili pjevačev auto zatekli su vreću za leševe koju su prekrili kukci. U njoj su zatekli raspadnutu glavu i torzo te snažan miris raspadanja. Ubrzo su pronašli drugu crnu vreću u kojoj su bile ruke i noge "odsječene od tijela".

