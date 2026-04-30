Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica i blogerica, Ella Dvornik, poznata po svom otvorenom i direktnom stilu, pokrenula je raspravu na Instagramu svojom oštrom kritikom stanja u svijetu influencerskog marketinga. U videu u kojem se obraća direktno svojim pratiteljima, izrazila je frustraciju trendom koji, kako tvrdi, guši kreativnost i pretvara kreatore sadržaja u "plaćene glumce".

Identičan scenarij i kreativnost na nuli

Ella objašnjava kako je svijet suradnji između brendova i influencera "postao poprilično bizaran". Problem vidi u sve detaljnijim i restriktivnijim uputama, takozvanim "briefovima", koje brendovi šalju influencerima. Prema njezinim riječima, te upute ne ostavljaju nimalo mjesta za kreativnost.

"Šalju se tolko iscrpni briefovi da gotovo ne ostavljaju nimalo mjesta za kreativnost", stoji u jednom od natpisa u videu. Ella tvrdi da brendovi često zahtijevaju "identičan scenarij" od svih s kojima surađuju, što dovodi do toga da deseci influencera objavljuju gotovo isti sadržaj o istom proizvodu. Time se, kako kaže, gubi poanta samog kreatora. "Poanta kreatora ne može biti da postane zamjenski glumac u reklami", ističe ona i zaključuje: "Mi sad pričamo o plaćenim glumcima". Njezin istup nije samo kritika, već i poziv na povratak autentičnosti koja je i izgradila povjerenje između influencera i njihove publike.

'Gubimo dušu, ovo je postalo tužno'

Snažnu podršku dobila je u komentarima, što pokazuje da njezine frustracije dijeli i publika. Mnogi su se pratitelji složili da je zasićeno uniformiranim i neiskrenim reklamama, a neki su podijelili i konkretne primjere. "Kad sam vidjela da je svima super isti usisivač, još kad se svi nađu u istom videu... momentalni unfollow svih takvih influencera", napisala je jedna korisnica.

Druga pratiteljica istaknula je kako zbog takvih kampanja odustaje od kupnje. "Iskreno kad to vidim odustanem od kupnje tog proizvoda, jer su sve isto rekli i onda mi se čini baš fake", stoji u komentaru. Mnogi su izrazili dublje razočaranje, poput korisnika koji je napisao: "Čovječanstvo polako gubi dušu i sve više se pretvaramo u klonove... Kopiranje je postalo trend. Originalnost i autentičnost će uskoro postati samo dvije čudne riječi". Reakcije jasno pokazuju da publika cijeni jedinstvenost i osobnost kreatora sadržaja.