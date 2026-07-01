Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove

Kiša i grmljavina nisu uspjeli pokvariti atmosferu na koncertu Vesne Pisarović, koja je nastupila na Street Food Marketu na Vilsonovu šetalištu u Sarajevu. Unatoč lošem vremenu, brojni obožavatelji okupili su se kako bi uživo zapjevali uz hitove koji su obilježili početak 2000-ih, piše klix.ba

Foto: T. S./Klix.ba

Publika je od prvih taktova stvorila sjajnu atmosferu, a koncert se pretvorio u svojevrsno putovanje kroz uspomene. Mnogima je ovo bila prilika prisjetiti se pjesama uz koje su odrastali i koje su godinama bile nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

Foto: T. S./Klix.ba

Budući da Vesna Pisarović danas rijetko nastupa, sarajevska je publika imala posebnu priliku uživo čuti njezine najveće uspješnice i ponovno osjetiti duh vremena kada su njezine pjesme vladale radijskim eterom.

Tijekom večeri nizali su se dobro poznati hitovi poput "Ljubomora", "Kao da je vrijeme", "Za tebe stvorena", "Dolje na koljena", "Ovo nije moje vrijeme", "Neka ljudi govore", "Poljubi me", "Da znaš", "Sasvim sigurna", "Jutro donosi kraj", "Bježi od mene", "Ti ne znaš što je ljubav" i "Da sutra umrem".

Foto: Klix.ba/Screenshot

Još jednom se pokazalo da ni vremenske neprilike ne mogu pokvariti večer kada se na pozornici nađe izvođačica čije su pjesme obilježile mladost brojnih generacija.