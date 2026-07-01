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NEVJEROJATNA ATMOSFERA /

Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove

Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove
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Foto: T. S./Klix.ba

Budući da Vesna Pisarović danas rijetko nastupa, sarajevska je publika imala posebnu priliku uživo čuti njezine najveće uspješnice i ponovno osjetiti duh vremena kada su njezine pjesme vladale radijskim eterom.

1.7.2026.
8:01
Hot.hr
T. S./Klix.ba
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Kiša i grmljavina nisu uspjeli pokvariti atmosferu na koncertu Vesne Pisarović, koja je nastupila na Street Food Marketu na Vilsonovu šetalištu u Sarajevu. Unatoč lošem vremenu, brojni obožavatelji okupili su se kako bi uživo zapjevali uz hitove koji su obilježili početak 2000-ih, piše klix.ba

Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove
Foto: T. S./Klix.ba

Publika je od prvih taktova stvorila sjajnu atmosferu, a koncert se pretvorio u svojevrsno putovanje kroz uspomene. Mnogima je ovo bila prilika prisjetiti se pjesama uz koje su odrastali i koje su godinama bile nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove
Foto: T. S./Klix.ba

Budući da Vesna Pisarović danas rijetko nastupa, sarajevska je publika imala posebnu priliku uživo čuti njezine najveće uspješnice i ponovno osjetiti duh vremena kada su njezine pjesme vladale radijskim eterom.

Tijekom večeri nizali su se dobro poznati hitovi poput "Ljubomora", "Kao da je vrijeme", "Za tebe stvorena", "Dolje na koljena", "Ovo nije moje vrijeme", "Neka ljudi govore", "Poljubi me", "Da znaš", "Sasvim sigurna", "Jutro donosi kraj", "Bježi od mene", "Ti ne znaš što je ljubav" i "Da sutra umrem".

Sarajlije obožavaju Vesnu Pisarović: Pogledajte kako su po kiši pjevali njezine najveće hitove
Foto: Klix.ba/Screenshot

Još jednom se pokazalo da ni vremenske neprilike ne mogu pokvariti večer kada se na pozornici nađe izvođačica čije su pjesme obilježile mladost brojnih generacija.

Vesna PisarovićSarajevoKoncert
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