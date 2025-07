Preminula glazbena ikona 60-ih: Njezina pjesma je viralna na TikToku, svi je znaju

Američka pjevačica Connie Francis jedna od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda 20. stoljeća, preminula je u dobi od 87 godina nakon duže borbe sa zdravstvenim problemima, a vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin dugogodišnji prijatelj Ron Roberts koji je objavom na društvenim mrežama obavijestio javnost da je glazbena legenda preminula 16. srpnja.

''S teškim srcem i velikom tugom obavještavam vas da je moja draga prijateljica Connie Francis preminula sinoć. Znam da bi imala želju da njezini obožavatelji budu među prvima koji će saznati ovu tužnu vijest'', napisao je u objavi na Facebooku.

Connie Francis njezini će obožavatelji pamtiti po brojnim hitovima iz 1950-ih i 1960-ih godina, među kojima se posebno ističu pjesme Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar, Who’s Sorry Now i Where the Boys Are, a upravo je pjesma Who’s Sorry Now 1958. godine došla na prvo mjesto britanske glazbene ljestvice, gdje se zadržala čak šest tjedana, dok je u SAD-u stigla do četvrtog mjesta na Billboard Hot 100 ljestvici.

Unatoč tome što je njezina karijera svoj vrhunac imala prije više desetljeća, Connie Francis je u novije vrijeme doživjela snažan povratak na glazbenu scenu zahvaljujući društvenim mrežama, točnije platformi TikTok, gdje je njezina pjesma Pretty Little Baby iz 1962. godine postala viralni hit, a korisnici su masovno koristili pjesmu u svojim videima, najčešće u formi sinkronizacije usana.

Pjevačica je u medijskim istupima priznala kako ju je iznenadila nova popularnost pjesme koju je, kako je sama rekla, gotovo i zaboravila da je snimila, no dodala je kako joj je drago što pjesma ponovno pronalazi put do publike.

''Da budem iskrena, nisam se ni sjećala pjesme, morala sam je ponovno preslušati da bih se prisjetila'', rekla je za People, dodajući kako joj je nevjerojatno što pjesma koju je snimila prije 63 godine ponovno ima snažan utjecaj na slušatelje diljem svijeta.

Unatoč glazbenom uspjehu koji je posljednjih mjeseci ponovno doživjela, Connie Francis se u posljednje vrijeme suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Početkom srpnja poznati radijski voditelj Cousin Brucie otkrio je da je pjevačica zbog jakih bolova hospitalizirana i smještena na odjel intenzivne njege.

Bolovi u zdjelici onemogućili su joj normalno kretanje pa je bila primorana koristiti invalidska kolica, a upravo zbog tih problema morala je otkazati nastup povodom Dana neovisnosti 4. srpnja.

