Predstavljen program 28. Špancirfesta: Velika imena stižu u Varaždin

U Varaždinu je u petak predstavljen program 28. Špancirfesta koji će se od 21. do 30. kolovoza održati u povijesnoj gradskoj jezgri, uz gotovo 600 programa na 23 festivalske zone, više od 200 glazbenih sadržaja, brojne novitete i besplatan javni prijevoz tijekom festivala.

Program je predstavila direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth koja je rekla kako je Špancirfest, iako donosi bogat koncertni program, prije svega ulični festival.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na glavnoj PAN pozornici nastupit će Tragom Olivera, Plavi orkestar, britanski elektronički sastav Kosheen, Zabranjeno pušenje, Silente, Dubioza kolektiv, varaždinski Seine i mostarski Zoster. Program na Vili Bedeković donosi Gala Opening koncert kojim će prvi put biti otvoren festival, nastupe Amire Medunjanin, Doris Dragović i Varaždinskog tamburaškog orkestra te novi koncept prostora koji će, uz sjedeća mjesta, omogućiti i stajanje te ples.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Toth je najavila i nove tajne glazbene doživljaje na zasad nepoznatim lokacijama za ograničen broj posjetitelja, dok će ulični umjetnici iz desetak europskih zemalja ponovno ispuniti varaždinske ulice glazbenim, akrobatskim, svjetlosnim i vatrenim performansima. Posjetitelje očekuju i nove ili obnovljene festivalske zone, među kojima su Dolce Vita Garden, Preloved Market, Kuglač, Retro zona, Carlsberg Food and Party zona, Vinski grad, Okusi svijeta, Kreativnica, Vindiland, Park kreative i Gaming zona. Govoreći o ovogodišnjem izdanju festivala, Toth je istaknula da organizatori vjeruju kako će slogan 'Razlog dolaska, razlog povratka' najbolje opisati ovogodišnji program.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj najavio je da će tijekom svih deset dana Špancirfesta ponovno biti organiziran besplatan javni prijevoz, kao i četiri velika parkirališta na ulazima u grad s kojih će autobusne linije voziti prema festivalskom središtu.

„Koristite ta parkirališta, smanjimo gužvu u gradu i uživajmo u ovom najurbanijem festivalu u Hrvatskoj”, poručio je Bosilj.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dodao je kako će, osim posebnih linija s parkirališta, tijekom Špancirfesta besplatan biti i javni gradski prijevoz na redovnim linijama.