Poznati se emotivnim porukama opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Počivao u miru zagrebačka legendo'

Vijest o odlasku legendarnog glazbenika Stjepana Jimmyja Stanića duboko je rastužila domaću javnost, a od neprežaljenog velikana na društvenim se mrežama opraštaju brojni kolege, prijatelji i štovatelji njegova rada.

Među prvima se emotivnom porukom oglasila pjevačica Nina Badrić, koja je na svom Instagram profilu izrazila tugu zbog gubitka umjetnika čiji su humor, šarm i bezvremenski hitovi obilježili generacije.

Foto: Instagram/Screenshot

Društvene mreže preplavile su dirljive objave i oproštaji obožavatelja koji ističu kako je domaća scena izgubila istinskog gospodina i neponovljivu ikonu.

Glazbeniku je počast odao i Siniša Škarica, hrvatski producent i glazbeni urednik.

"Đimi se činio kao i njegove pjesme, glas: zimzelenim, evergrinskim, vječnim, neuništivim oldtimerom. Pa, ipak, stigla je ta vijest: rođen 20. siječnja 1929., danas 30. kolovoza ove 2026. u 98. godini napustio nas je još do jučer uživajući u svom baritonu nenadmašan crooner ovih prostora. Zbogom, vječni šarmeru, posljednji kralju našeg šlagera. Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe", napisao je Škarica.

Od glazbene legende oprostila se objavom i jazz i rock pjevačica Zdenka Kovačiček videom njihove zajedničke izvedbe pjesme "Sweet Georgia Brown".