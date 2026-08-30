FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VJEČAN I NEUNIŠTIV' /

Poznati se emotivnim porukama opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Počivao u miru zagrebačka legendo'

Poznati se emotivnim porukama opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Počivao u miru zagrebačka legendo'
×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Brojni kolege i prijatelji opraštaju se od legendarnog glazbenika

30.8.2026.
20:55
Hot.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vijest o odlasku legendarnog glazbenika Stjepana Jimmyja Stanića duboko je rastužila domaću javnost, a od neprežaljenog velikana na društvenim se mrežama opraštaju brojni kolege, prijatelji i štovatelji njegova rada.

Među prvima se emotivnom porukom oglasila pjevačica Nina Badrić, koja je na svom Instagram profilu izrazila tugu zbog gubitka umjetnika čiji su humor, šarm i bezvremenski hitovi obilježili generacije.

Poznati se emotivnim porukama opraštaju od Jimmyja Stanića: 'Počivao u miru zagrebačka legendo'
Foto: Instagram/Screenshot

Društvene mreže preplavile su dirljive objave i oproštaji obožavatelja koji ističu kako je domaća scena izgubila istinskog gospodina i neponovljivu ikonu.

Glazbeniku je počast odao i Siniša Škarica, hrvatski producent i glazbeni urednik.

"Đimi se činio kao i njegove pjesme, glas: zimzelenim, evergrinskim, vječnim, neuništivim oldtimerom. Pa, ipak, stigla je ta vijest: rođen 20. siječnja 1929., danas 30. kolovoza ove 2026. u 98. godini napustio nas je još do jučer uživajući u svom baritonu nenadmašan crooner ovih prostora. Zbogom, vječni šarmeru, posljednji kralju našeg šlagera. Čeka te tvoja loža u panteonu hrvatske popularne glazbe", napisao je Škarica.

Od glazbene legende oprostila se objavom i jazz i rock pjevačica Zdenka Kovačiček videom njihove zajedničke izvedbe pjesme "Sweet Georgia Brown".

Jimmy StanićOproštaj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike