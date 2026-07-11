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Je li to moguće? Ovoliko će Aleksandra Prijović zaraditi za samo tri koncerta

Je li to moguće? Ovoliko će Aleksandra Prijović zaraditi za samo tri koncerta
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Organizatori su je zbog toga navodno odlučili angažirati čak za tri nastupa tijekom ljetne sezone

11.7.2026.
15:26
Hot.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
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Uobičajeno je da tijekom ljeta brojni izvođači iz Srbije nastupaju u Hrvatskoj i Crnoj Gori, gdje održavaju velik broj koncerata. Iako najveće regionalne zvijezde rijetko javno govore o honorarima koje ostvaruju po nastupu, srpski Kurir objavio je iznose za koje tvrdi da će ih pojedini izvođači zaraditi ove sezone.

Je li to moguće? Ovoliko će Aleksandra Prijović zaraditi za samo tri koncerta
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Prema njihovim navodima, apsolutna rekorderka ovog ljeta bit će pjevačica Aleksandra Prijović (31). Nakon velikog uspjeha koji je posljednjih godina ostvarila rasprodanim koncertima diljem regije, interes publike za njezine nastupe ne jenjava.

Organizatori su je zbog toga navodno odlučili angažirati čak za tri nastupa tijekom ljetne sezone. Prema tvrdnjama izvora iz estradnih krugova koje prenosi Kurir, za svaki će njezin izlazak na pozornicu izdvojiti oko 80.000 eura. Ako se ti navodi pokažu točnima, Aleksandra Prijović će u samo tri večeri zaraditi približno 240.000 eura.

Je li to moguće? Ovoliko će Aleksandra Prijović zaraditi za samo tri koncerta
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Time će, prema pisanju srpskog medija, uvjerljivo predvoditi ljestvicu najplaćenijih izvođača koji će ovog ljeta nastupati u Budvi. Dodatno potvrđuje njezinu trenutačnu popularnost i činjenica da je navodno jedina izvođačica koja će tijekom sezone ondje održati čak tri koncerta, dok će ostale regionalne zvijezde nastupiti jednom ili dvaput.

Aleksandra PrijovicKoncertCrna Gora
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