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Video mame Aleksandre Prijović zapalio društvene mreže: Gosti je kitili novčanicama od 50 eura

Video mame Aleksandre Prijović zapalio društvene mreže: Gosti je kitili novčanicama od 50 eura
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Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Borka se od Aleksandrina oca Nedeljka razvela dok je pjevačica još bila djevojčica, a danas, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, uživa u sretnom privatnom životu i ne skriva osmijeh

9.7.2026.
8:33
Hot.hr
Borna jaksic/PIXSELL
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Pjevačica Aleksandra Prijović (30) posljednjih je tjedana u središtu pozornosti zahvaljujući pjesmama s novog albuma "Bol i alkohol", koje bilježe milijunske preglede na digitalnim platformama. Pjevačica je u više navrata istaknula kako joj je, prije supruga Filipa, najveća podrška tijekom života i karijere bila majka Borka Mihajlović (52).

Borka je i sama pjevačica, pa mnogi smatraju da je Aleksandra upravo od nje naslijedila glazbeni talent, ali i ljepotu.

Nakon što je nedavno privukla pažnju fotografijama u bikiniju s ljetovanja koje je provela sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem, Borka se ponovno našla u fokusu javnosti zbog novog videa koji se proširio društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako nastupa u jednom kafiću, dok je gosti tijekom pjesme časte novčanicama od 50 eura. Video je izazvao brojne reakcije, a ispod objave nizali su se komentari podrške.

Mnogi su pohvalili Borku jer se, unatoč činjenici da joj je kći danas jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji, i dalje rado odaziva nastupima na privatnim proslavama i veseljima.

 

Inače, Borka već godinama uživa u skladnoj vezi s partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je nedavno dio ljeta proveo na moru, odakle su se javili zajedničkom fotografijom s plaže.

Na fotografiji koju je Borka podijelila na društvenim mrežama pozira sa žutim šeširom i sunčanim naočalama, dok Fahrudin sjedi pokraj nje u bijeloj majici.

Podsjetimo, Borka se od Aleksandrina oca Nedeljka razvela dok je pjevačica još bila djevojčica. Danas, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, uživa u sretnom privatnom životu i ne skriva osmijeh, a veliku podršku pruža joj upravo partner s kojim je u dugogodišnjoj vezi.

Aleksandra PrijovićBorka Mihajlović
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