Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe
Borka Mihajlović i ranije je privlačila pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom, a najnovije fotografije još jednom su pokazale da godine za nju predstavljaju tek broj
Borka Mihajlović (52), majka popularne pjevačice Aleksandre Prijović (30), privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila fotografije sa svog ljetnog odmora.
Na Instagram storyju pokazala je zavidnu figuru u žutom bikiniju, potvrdivši da i u šestom desetljeću života izgleda besprijekorno. Mnogi komentiraju kako djeluje znatno mlađe, a Borka je rođena 1974. godine i ima 52 godine.
Ljetne dane provodi na moru u društvu svog dugogodišnjeg partnera Fahrudina Buljubašića, s kojim već godinama uživa u skladnoj vezi. Par je odlučio vruće ljetne dane provesti uz obalu, a pratiteljima su se javili i zajedničkom fotografijom s plaže.
Godine su samo broj
Na selfieju koji je Borka objavila na društvenim mrežama pozira sa stylish žutim šeširom i sunčanim naočalama, dok Fahrudin sjedi tik uz nju odjeven u bijelu majicu. Njihova opuštena fotografija izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njihov izgled i skladan odnos.
Borka Mihajlović i ranije je privlačila pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom, a najnovije fotografije još jednom su pokazale da godine za nju predstavljaju tek broj.