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Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe

Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe
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Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Borka Mihajlović i ranije je privlačila pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom, a najnovije fotografije još jednom su pokazale da godine za nju predstavljaju tek broj

29.6.2026.
9:56
Hot.hr
Borna jaksic/PIXSELL
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Borka Mihajlović (52), majka popularne pjevačice Aleksandre Prijović (30), privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila fotografije sa svog ljetnog odmora.

Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe
Foto: Instagram story

Na Instagram storyju pokazala je zavidnu figuru u žutom bikiniju, potvrdivši da i u šestom desetljeću života izgleda besprijekorno. Mnogi komentiraju kako djeluje znatno mlađe, a Borka je rođena 1974. godine i ima 52 godine.

Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe
Foto: Instagram story

Ljetne dane provodi na moru u društvu svog dugogodišnjeg partnera Fahrudina Buljubašića, s kojim već godinama uživa u skladnoj vezi. Par je odlučio vruće ljetne dane provesti uz obalu, a pratiteljima su se javili i zajedničkom fotografijom s plaže.

Godine su samo broj

Na selfieju koji je Borka objavila na društvenim mrežama pozira sa stylish žutim šeširom i sunčanim naočalama, dok Fahrudin sjedi tik uz nju odjeven u bijelu majicu. Njihova opuštena fotografija izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njihov izgled i skladan odnos.

Borka Mihajlović i ranije je privlačila pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom, a najnovije fotografije još jednom su pokazale da godine za nju predstavljaju tek broj.

Aleksandra PrijovićBorka Mihajlović
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