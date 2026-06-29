Mama Aleksandre Prijović užarila mreže: U bikiniju pokazala figuru o kojoj maštaju mnogo mlađe

Borka Mihajlović (52), majka popularne pjevačice Aleksandre Prijović (30), privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je podijelila fotografije sa svog ljetnog odmora.

Foto: Instagram story

Na Instagram storyju pokazala je zavidnu figuru u žutom bikiniju, potvrdivši da i u šestom desetljeću života izgleda besprijekorno. Mnogi komentiraju kako djeluje znatno mlađe, a Borka je rođena 1974. godine i ima 52 godine.

Foto: Instagram story

Ljetne dane provodi na moru u društvu svog dugogodišnjeg partnera Fahrudina Buljubašića, s kojim već godinama uživa u skladnoj vezi. Par je odlučio vruće ljetne dane provesti uz obalu, a pratiteljima su se javili i zajedničkom fotografijom s plaže.

Godine su samo broj

Na selfieju koji je Borka objavila na društvenim mrežama pozira sa stylish žutim šeširom i sunčanim naočalama, dok Fahrudin sjedi tik uz nju odjeven u bijelu majicu. Njihova opuštena fotografija izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njihov izgled i skladan odnos.

Borka Mihajlović i ranije je privlačila pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom, a najnovije fotografije još jednom su pokazale da godine za nju predstavljaju tek broj.