Nije koncert svjetske zvijezde, ali Tomislavac je bio krcat: Evo što su sinoć slušali Zagrepčani

Tisuće Zagrepčana ispunile su Trg kralja Tomislava do posljednjeg mjesta. Dekice na travi, prepune stepenice ispred Glavnog kolodvora i gromoglasni pljesak nakon svake izvedbe još su jednom pokazali zašto je Zagreb Classic jedno od omiljenih ljetnih događanja u gradu.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Naime, sklopu devetog izdanja festivala, koji publici besplatno donosi vrhunske koncerte klasične glazbe pod vedrim nebom, sinoć je održana večer posvećena mjuziklu koja je privukla dosad jednu od najvećih publika.

Povod je bio poseban - gala koncert Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, pripremljen u čast 75. obljetnice njegova djelovanja. Publika je uživala u presjeku najpoznatijih i najvoljenijih mjuzikala koji su obilježili repertoar jedinog hrvatskog kazališta specijaliziranog za ovu glazbeno-scensku formu.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na pozornicu su izašli Komedijin orkestar i zbor pod ravnanjem Krešimira Batinića, zajedno sa solistima Kazališta Komedija, izvodeći najveće uspješnice iz mjuzikala Jesus Christ Superstar, Gubec-beg, Kosa, Ljepotica i zvijer, Jadnici i brojnih drugih naslova.

Sudeći prema prizorima s Tomislavca, interes publike nadmašio je sva očekivanja. Travnjak je bio prepun posjetitelja koji su večer proveli na dekicama i ležaljkama, dok su mnogi mjesto pronašli i na stepenicama ispred Glavnog kolodvora kako ne bi propustili glazbeni spektakl na otvorenom.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Festival Zagreb Classic traje do 3. srpnja, a i u nastavku programa posjetitelje očekuju besplatni koncerti koji spajaju klasičnu glazbu s operom, mjuziklom, jazzom i tangom, pretvarajući središte Zagreba u jednu od najljepših ljetnih pozornica na otvorenom.