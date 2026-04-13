FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO KAŽETE?

Mlada pjevačica Selestia u novoj pjesmi otkrila kako se 'Preboli' dečko

Mlada pjevačica Selestia u novoj pjesmi otkrila kako se 'Preboli' dečko
×
Foto: Foto by JustShoot

Cijeli vizualni identitet inspiriran je estetikom 80-ih

13.4.2026.
13:20
Hot.hr
Foto by JustShoot
VOYO logo
VOYO logo

Nakon singla “Zvjezdana prašina”, jedno od najperspektivnijih imena domaće glazbene scene, Selestia (Gabriela Zrilić) predstavlja odvažan novi singl “Preboli”.

Priča o pjesmi započela je spontano: “Moj producent Filip Majdak mi je poslao instrumental ove pjesme i rekao ‘Daaaaj napravi neš’ na ovo’, a pošto ja volim izazove, odmah sam se uhvatila posla.” Tijekom pisanja željela se zabaviti i zadržati prepoznatljiv, zaigran ton koji ostaje vjeran njezinom stilu.

Mlada pjevačica Selestia u novoj pjesmi otkrila kako se 'Preboli' dečko
Foto: Foto by JustShoot

Tematika pjesme je osjećaj samopouzdanja nakon prekida. Iako često piše pjesme o slomljenom srcu, ovaj put u fokus stavlja onaj trenutak kad znaš da si nekoga prebolio i to toliko jako da i toj osobi želiš poručiti: “Daj preboli me više”., o pjesmi je ispričala Selestia.

Vizualni identitet pjesme dodatno prati tu ideju. “Ako se mene pita, nakon prekida je najbolje krenuti u teretanu. Jesam li ja to radila? Ne, ali definitivno mislim da je to najbolja opcija. ”Režiju potpisuje Jure Šiško iz JustShoot., a na setu su sudjelovale i Nika Vrbica (Salicula) te Sara Magaš, trenerica i njezina bliska prijateljica.

Mlada pjevačica Selestia u novoj pjesmi otkrila kako se 'Preboli' dečko
Foto: Foto by JustShoot

Inspiraciju za vizual pronašla je i u samim stihovima, što je rezultiralo idejom da u spotu “trenira” catwalk na traci za trčanje i to, ambiciozno, u štiklama od 15 centimetara:

"Stihovi 'Glumiš da si jak’ i ‘Hodam po tebi Naomi’ asocirali su me na teretanu i svidjela mi se ideja da mi glavna radnja spota bude kako ja “treniram” svoj catwalk u štiklama od 15 centimetara na traci za trčanje.  Svi su tijekom snimanja bili uvjereni da ću slomiti nogu, ali nisam i mogu se pohvaliti da sam pala samo dva puta.”, otkrila je Selestia.

Mlada pjevačica Selestia u novoj pjesmi otkrila kako se 'Preboli' dečko
Foto: Foto by JustShoot

Cijeli vizualni identitet inspiriran je estetikom 80-ih: „Htjela sam izgledati kao mračna, glamurozna balerina. Cijeli look upotpunjava tamni makeup kojeg mi je radila Lara Perički.”

“Preboli” donosi snažnu, samouvjerenu poruku i predstavlja novo poglavlje za Selestiju u kojem se emocije ne skrivaju, nego slave kroz snagu, stav i autentičnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

GlazbaSpotPjesma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike