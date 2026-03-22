Thompson se objavom oprostio od kolege glazbenika: 'Napustio nas je veliki čovjek'

U 63. godini preminuo je Ivan Šegedin, korčulanski skladatelj i osnivač Marko Polo Festivala, prenosi portal Južni.hr.

Rođen 27. svibnja 1963., Šegedin je još u osnovnoj školi u Žrnovu pokazivao sklonost glazbi i glumi, a već u srednjoškolskim danima u Korčuli pokrenuo je svoj prvi bend. Glazba mu je s vremenom postala životni poziv – autor je više od 300 skladbi i preko 20 izdanih albuma.

Njegove pjesme izvodila su brojna poznata imena domaće scene, među kojima Vinko Coce, Neda Ukraden, Boris Babarović, Vladimir Kočiš Zec i brojni klapski izvođači. Posebno mjesto u njegovu radu imale su pjesme posvećene rodnoj Korčuli, a među najpoznatijima je „Korčula je biser mora”, izvedena na prvom Festivalu pisme i vina Marko Polo, koji je pokrenuo 1996. godine.

Tijekom karijere nastupao je i na značajnim festivalima poput Melodije hrvatskog Jadrana i Zagrebfest, gdje je i nagrađivan za svoj rad. Osim glazbe, bio je i hrvatski branitelj, a u ratnim godinama napisao je i skladbu „Korčulanski sinovi”. Istaknuo se i humanitarnim radom, organizirajući koncerte i akcije za razne udruge i zdravstvene inicijative.

Od njega se na društvenim mrežama oprostio i popularni Marko Perković Thompson (59), koji je podijelio zajedničku fotografiju, poručio kako je otišao „veliki čovjek i glazbenik” te uputio sućut obitelji.