Marija Zadravec nakon porno filma s Pernarom snimila duet s Vatrogascima: Poslušajte ga

Marija Zadravec, široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mery, napravila je iskorak koji je malo tko očekivao.

Najpoznatija hrvatska glumica u industriji za odrasle okušala se u glazbi i to u suradnji s jednom od najprepoznatljivijih domaćih grupa – Vatrogascima, s kojima je snimila duet popraćen službenim videospotom, od danas dostupnim publici.

Neočekivanja suradnja

Nakon što je ostvarila zapaženu karijeru na europskoj sceni filmova za odrasle i osvojila titulu europske prvakinje, Zadravec je odlučila okrenuti novu stranicu. Ovoga puta zamijenila je filmski set glazbenim studijem, a prvi korak u tom smjeru napravila je upravo uz bend poznat po satiri, provokaciji i zabavi - Vatrogasce.

Povodom objave spota, Marija se obratila javnosti ne skrivajući zadovoljstvo novim projektom. "Eto mene napokon u glazbenim vodama! Snimila sam napokon duet s grupom Vatrogasci i danas je službeno izašao spot na YouTubeu. Ovo je za mene novi početak i jako sam sretna što sam ga ostvarila baš s njima", poručila je.

Vatrogasci su već desetljećima sinonim za duhovite, često provokativne glazbene projekte i suradnje koje izazivaju reakcije, pa je spoj s Marijom Zadravec logično se uklopio u njihov prepoznatljiv stil. Prema dostupnim informacijama, snimanje spota proteklo je u opuštenoj i radnoj atmosferi, a Zadravec se u ulozi pjevačice pokazala sigurnom i profesionalnom.

Na društvenim mrežama je Marija danima uoči premijere objavljivala kratke najave i isječke, što su s posebnim zanimanjem pratili i njezini sugrađani iz Međimurja, ali i brojni pratitelji iz cijele regije. Spot možete pogledati ovdje.

