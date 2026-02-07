Ella Dvornik priznala da nije od kućanskih poslova: 'Da bar nisam u transu'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), novom je objavom na društvenim mrežama privukla veliku pozornost.

Podijelivši s pratiteljima detalje o manjoj kućanskoj nezgodi, izazvala je brojne pozitivne reakcije. U kratkom videozapisu, Dvornik je otkrila kako je potraga za kuhinjskim pomagalom rezultirala neočekivanim ishodom.

Nezgoda s pjenjačom za mlijeko

U videozapisu, uz koji je napisala "Da bar nisam u transu dok radim stvari", Ella Dvornik je objasnila kako je godinu dana odgađala kupnju pjenjače za mlijeko.

"Napokon je kupim prije tri tjedna i stavim je jučer u perilicu posuđa...", rekla je pratiteljima i priznala kako je napravila grešku. Zatim je dodala: "Ja ću sebi napisati na Instagram da sam life coach jer sam sigurna da ljudi dolaze svakodnevno na moj profil da vide što sam danas s**** tako da oni mogu staviti u svoj folder 'nemoj ovo raditi'. I ona izreka 'na greškama se uči', zašto mi nitko nije rekao da ću baš morati na svim greškama učiti?"

Njezina objava dolazi u periodu osobnih izazova, a sposobnost pronalaženja humora u svakodnevnim situacijama jedan je od razloga njezine popularnosti.

Reakcije pratitelja bile su pretežno pozitivne, a mnogi su u komentarima izrazili podršku te podijelili vlastita slična iskustva. Jedna od pratiteljica je napisala: "Znaš Ella kad sam ja bila manja, oprala sam mami mlin za kavu i još joj kažem vidi kako je čist sada, naravno dobila sam porciju batina."

"Kod mene ako preživi perilicu suđa ostaje u kući (bilo koja stvar koja se treba prati), ako ne preživi - nije nam bilo suđeno", dodala je jedna žena.

"Haha ništa to nije, život je pred tobom bit će tu još s***", "I ovo mi je škola", "Rekla bi ti moja mater tek si počela", glasili su ostali komentari.

Foto: Instagram Ella Dvornik

Influencerica je kasnije u Instagram storyju napisala: "Dođe mi nekad da zaposlim nekog tko se bavi organiziranjem kuća, samo da vidim hoće li izdržati do kraja. Tražeći izgubljeni predmet danas, našla sam daljinski od klime koji je nestao prije šest mjeseci. Pozitivna strana je da sad više cijenim taj daljinski."

