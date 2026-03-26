Luka Nižetić i Alka Vuica pod splitskom dugom: Objava starih prijatelja oduševila obožavatelje

Splitski pjevač Luka Nižetić (42) nedavno je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju koja je brzo privukla pažnju i simpatije njegovih pratitelja. Naizgled jednostavan trenutak zabilježen u splitskoj marini pretvorio se u toplu priču o prijateljstvu, a sve to pod spektakularnim lukom duge koji se nadvio nad gradom. Na fotografiji Nižetić pozira u zagrljaju s legendarnom kantautoricom Alkom Vuicom (64), a prizor je popratio kratkim, ali dirljivim opisom: "Najdraža moja lujka".

Ovaj izraz, koji u prisnom razgovoru nosi konotaciju dragosti i simpatične otkačenosti, savršeno je opisao energiju između dvoje dugogodišnjih prijatelja. Reakcije obožavatelja nisu izostale, a komentari su bili ispunjeni pozitivnim porukama. "Baš ste lijepi", "Aww vas dvoje", i "Živila jubav!" samo su neke od poruka koje svjedoče o tome koliko publika cijeni njihovu povezanost. Jedan od komentara duhovito je primijetio: "Ja mislila to neka tvoja nova cura", što dodatno govori o bliskosti koju Luka i Alka dijele.

Prijateljstvo koje traje desetljećima

Ova fotografija nije samo slučajan susret, već još jedan dokaz dubokog i dugotrajnog prijateljstva koje veže dvoje glazbenika. Luka Nižetić i Alka Vuica poznaju se godinama, a njihova suradnja i međusobna podrška dobro su poznati javnosti. Surađivali su na raznim projektima, a mnogi ih pamte kao kolege iz žirija u popularnom dječjem glazbenom natjecanju *Zvjezdice*, gdje je njihova kemija i međusobno poštovanje bilo očito.

Ovaj trenutak dolazi u posebno značajnom razdoblju za oboje. Alka Vuica ove godine slavi velikih 40 godina karijere, a kruna proslave bit će veliki jubilarni koncert na zagrebačkoj Šalati 8. lipnja, na kojem se kao jedan od gostiju očekuje upravo Luka. S druge strane, Nižetić je također u kreativnom zamahu. Nakon nedavnog zapaženog nastupa na Dori i objave novog singla "Za jubav" početkom ožujka, pjevač neprestano radi, balansirajući između nastupa i vođenja svog popularnog restorana Fabrika u Komiži na otoku Visu.

Splitski trenutak pun simbolike

Osim prijateljske poruke, fotografija nosi i snažnu simboliku vezanu za samog Luku. Scena je smještena u Splitu, njegovom rodnom gradu koji je česta tema njegovih pjesama. Sivo nebo i iznenadna duga tipičan su prizor za vrijeme južine, vremenskog fenomena karakterističnog za Dalmaciju. Zanimljivo, upravo je "Južina" naziv Lukinog hita iz 2025. godine, pjesme za koju je i sam rekao da opisuje specifično stanje duha tipično za ljude iz Splita. Tako je ovaj kadar, uhvaćen pod dugom usred južine, postao savršena vizualna metafora za njegov glazbeni i osobni identitet. Toplina kojom zrače i predivan prizor splitske duge uljepšali su dan brojnim obožavateljima, potvrđujući da su najljepši trenuci često oni spontani i neplanirani.