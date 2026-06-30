Lidija Bačić zapalila Letovanić i na Kupi proslavila pobjedu Vatrenih

Popularna pjevačica Lidija Bačić (40), poznata i kao Lille, još je jednom dokazala zašto slovi za jednog od najenergičnijih izvođača na domaćoj sceni. Na svojem je Instagram profilu podijelila impresivne trenutke s otvorenja ljetne sezone u Letovaniću, gdje je publici priredila nezaboravnu večer spojivši glazbeni spektakl s nogometnom euforijom. Svojom objavom otkrila je kako je izgledao povijesni, prvi koncert ikad održan na pješčanoj plaži uz rijeku Kupu, koji se za sve prisutne pretvorio u dvostruko slavlje.

Lidija je s pratiteljima podijelila seriju od deset fotografija s energičnog nastupa, otkrivši u opisu da se radilo o zaista posebnom događaju. "Otvorenje sezone kupanja na plaži Letovanić i prvi koncert ikada napravljen baš na plaži", napisala je pjevačica. Prizori s fotografija vjerno dočaravaju uzavrelu atmosferu: velika profesionalna pozornica s moćnim ozvučenjem i dramatičnom rasvjetom dominira prostorom, dok se ispred nje tiska mnogobrojna publika. Mnoštvo podignutih ruku i mobitela svjedoči o oduševljenju okupljenih koji su pjevali s Lidijom uglas.

Ipak, nastup nije bio jedini razlog za slavlje. Kako je i sama navela, večer je imala i sportski predznak. Manifestacija "Ljeto na Kupi" uključivala je i javno gledanje važne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Nakon što je Lidija sišla s pozornice, svi pogledi bili su usmjereni na veliko platno i dvoboj Hrvatske protiv Gane. Pobjeda Vatrenih dodatno je zapalila atmosferu, što je pjevačica s oduševljenjem potvrdila u svojoj objavi. "Ljudi, bili ste supeeeer i još je Hrvatska pobijedila na kraju", poručila je publici, savršeno saževši osjećaj zajedništva i nacionalnog ponosa koji je te subotnje večeri ispunio Letovanić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Spoj glazbe, tradicije i ponosa

Osim što je publici priuštila večer za pamćenje, splitska pjevačica pokazala je i lijepu gestu prema lokalnoj zajednici, čime je događaj dobio dodatnu dimenziju. Na jednoj od objavljenih fotografija pozira s nasmijanom djecom na pozornici, a izbliza se vidi natpis na njihovim majicama - HKUD "Poculica" Letovanić. Riječ je o članovima lokalnog kulturno-umjetničkog društva koje desetljećima marljivo čuva i promiče bogatu folklornu tradiciju svojega kraja.

Da je sama lokacija pun pogodak, potvrdili su i njezini pratitelji u komentarima ispod objave. Među brojnim pohvalama, jedan se komentar posebno istaknuo: "Plaža na Kupi u Letovaniću ljepša je i veća od mnogih na Jadranu".

Ovaj koncert na otvorenju sezone kupanja samo je jedan u nizu Lidijinih uspješnih nastupa tijekom iznimno aktivne 2026. godine. Nakon što je objavila nove pjesme "Vučji osmijeh" i "Haljina", s kojom je nastupila i na CMC festivalu u Vodicama, njezina ljetna turneja obuhvatila je gradove diljem Hrvatske, od Velike Gorice do Slavonskog Broda.