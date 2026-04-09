Legendarni bubnjar na medenom mjesecu u 79. godini? Zaista nikad nije kasno

Mick Fleetwood (78), legendarni bubnjar i suosnivač jednog od najuspješnijih i najdramatičnijih bendova u povijesti rocka, Fleetwood Mac, podijelio je sa svojim pratiteljima sretnu osobnu vijest. U 79. godini života, glazbenik slavi svoj peti brak s novom suprugom Elizabeth Jordan. Svojim je obožavateljima pružio intiman uvid u njihovo romantično bračno putovanje na Južnom Pacifiku, u svijetu potpuno drugačijem od bučnih pozornica i studijskih snimanja.

U nizu od četiri fotografije, Fleetwood je sažeo bit svog bračnog putovanja. "Južni Pacifik čini svoju čaroliju!!! Medeni mjesec s mojom ljubavi Elizabeth... stvaramo trenutke za pamćenje!! Sunce, zdravlje i sreća!!", napisao je u emotivnom opisu objave. Serija fotografija započinje prizorom koji odaje dojam da je nastao na samoj proslavi vjenčanja. Par, odjeven u elegantnu odjeću, dijeli poljubac koji Fleetwood zaigrano skriva iza svog prepoznatljivog crnog šešira.

Nakon toga, scena se dramatično mijenja i seli u suncem okupani raj. Sljedeće fotografije prikazuju esenciju medenog mjeseca - par se ponovno ljubi, ovoga puta ležerno odjeven, na drvenoj terasi uz pozadinu planina i tirkiznog mora u zalasku sunca. Posljednje dvije fotografije odišu čistom radošću: nasmijani Fleetwood bez majice, pokazuje mišiće u plitkoj, kristalno čistoj vodi, te njegov ozareni krupni plan. Pejzaž s bistrim lagunama i zelenim vulkanskim planinama karakterističan je za Južni Pacifik, regiju poznatu po idiličnim odredištima poput Bora Bore i Fidžija, koja su desetljećima utočište za zaljubljene parove u potrazi za romantikom i opuštanjem.

Ovo je peti brak za slavnog glazbenika. Njegova supruga je Elizabeth Jordan (56), izvršna direktorica njegove dobrotvorne zaklade koja podupire glazbeno obrazovanje u školama na Havajima, gdje Fleetwood i živi na otoku Maui. Njihova veza traje šest godina, a javno su je potvrdili na dodjeli nagrada Grammy 2023. godine. Ovaj sretan događaj predstavlja novo poglavlje u životu koji su obilježili ne samo golemi profesionalni uspjesi, već i osobni nemiri koji su često bili inspiracija za najveće hitove Fleetwood Maca.

Slike sretnog para u oštrom su kontrastu s teškim razdobljem kroz koje je Fleetwood nedavno prošao. Smrt kolegice iz benda Christine McVie 2022. godine opisao je kao "katastrofalnu", a u jednom je intervjuu iz 2024. priznao da se osjećao kao da je tada "izgubio i bend". Ovo novo vjenčanje i prizori s medenog mjeseca stoga simboliziraju osobnu renesansu za bubnjara. Iako je povratnička turneja Fleetwood Maca u originalnoj postavi malo vjerojatna bez Christine McVie, 2026. godina se pokazuje značajnom za obožavatelje. Fleetwood se navodno ponovno udružio u studiju s bivšim kolegom Lindseyem Buckinghamom na svom solo projektu, što je njihova prva suradnja sedam godina nakon Buckinghamovog burnog odlaska iz benda.

Fleetwoodova objava više je od pukih fotografija s odmora; ona je javna proslava osobne sreće i novog početka. Za milijune obožavatelja koji su desetljećima pratili dramatično putovanje benda, ovo je dirljiv uvid u život rock legende koja, čini se, pronalazi mir i radost u "stvaranju trenutaka za pamćenje".