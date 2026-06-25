Jedna zemlja izvan Europe dobila zeleno svjetlo za Eurosong! Možda će se natjecati već iduće godine

Ono o čemu se godinama šuškalo u eurovizijskim krugovima napokon je dobilo i službenu potvrdu: Kanada je stekla pravo sudjelovanja na Euroviziji. Ova povijesna odluka donesena je nakon što je kanadski javni servis, CBC/Radio-Canada, 25. lipnja primljen u punopravno članstvo Europske radiodifuzijske unije (EBU).

Od vladine inicijative do punopravnog članstva

Put Kanade prema eurovizijskoj pozornici nije bio ni brz ni jednostavan. Interes kanadske vlade za sudjelovanjem prvi je put javno iskazan u saveznom proračunu za 2025. godinu, gdje je navedeno da će se, u suradnji s CBC-jem, "istražiti mogućnost sudjelovanja na Eurosongu". Inicijativa je, kako su tada prenijeli mediji, imala snažnu podršku premijera Marka Carneyja, koji je u natjecanju vidio priliku za jačanje kulturnih veza s Europom. Unatoč političkoj volji, ključna prepreka bio je status CBC-ja kao pridruženog, a ne punopravnog člana EBU-a.

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Direktor Eurosonga, Martin Green, tada je pozdravio interes, ali i naglasio formalne prepreke. "Ništa konkretno nije stiglo na moj stol, ali naša su vrata otvorena već 70 godina. Pozdravit ćemo svakoga tko želi dijeliti vrijednosti ove prekrasne prigode", izjavio je Green za BBC, dajući naslutiti da je potreban konkretan korak. Taj korak dogodio se revizijom statuta EBU-a, koja je omogućila punopravno članstvo i emiterima izvan Europe pod uvjetom da zadovoljavaju visoke standarde javnog servisa. Kanadski javni servis, koji je godinama slao svoje djelatnike kao promatrače na Eurosong, iskoristio je tu priliku i uspješno aplicirao za promjenu statusa.

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Što znači članstvo?

Dobivanjem punopravnog članstva, Kanada je sada u ravnopravnom položaju s europskim zemljama sudionicama. Za razliku od Australije, čiji je javni servis SBS također samo pridruženi član i čije sudjelovanje ovisi o godišnjim pozivnicama EBU-a još od njihova debija 2015. godine, Kanada sada ima izravno pravo prijave. Iako CBC još nije službeno potvrdio hoće li i kada iskoristiti ovu mogućnost, nagađa se da bi se premijerni nastup mogao dogoditi već na Eurosongu 2027. godine, koji će se održati u Bugarskoj. Glasnogovornik CBC/Radio-Canada potvrdio je da im članstvo to omogućuje te da će više informacija objaviti naknadno.

Kanadska veza s Eurosongom nije od jučer

Iako se kanadska zastava nikada nije zavijorila u službenom dijelu natjecanja, kanadski talent već je ostavio neizbrisiv trag na eurovizijskoj pozornici. Najpoznatiji primjer svakako je globalna superzvijezda Céline Dion (58), koja je 1988. godine u Dublinu donijela pobjedu Švicarskoj s pjesmom "Ne partez pas sans moi". Njezin trijumf i danas se smatra jednim od najupečatljivijih trenutaka u povijesti Eurosonga. No, popis je mnogo duži.

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Kanađanka Natasha St-Pier predstavljala je Francusku 2001. i osvojila visoko četvrto mjesto, a za istu je zemlju 2023. nastupila i La Zarra. Švicarsku su, osim Dion, predstavljale i Annie Cotton (1993.) te Rykka (2016.). Tu su još i Sherisse Laurence za Luksemburg (1986.) te Katerine Duska, koja je grčke boje branila 2019. godine. Svi ti nastupi svjedoče o dubokoj povezanosti kanadske glazbene scene s europskim festivalom.

Sada, kada su sve formalne prepreke uklonjene, ostaje samo čekati odluku kanadskog javnog servisa. Fraza "Dobra večer, Europo, ovdje Toronto!" uskoro bi mogla postati stvarnost.