John Legend nakon posjeta Hrvatskoj nije skrivao oduševljenje: 'Bilo je predivno!'

Slavni američki glazbenik i dobitnik najprestižnijih nagrada u industriji zabave, John Legend (47), svojim je prvim koncertom u Hrvatskoj očarao publiku u pulskoj Areni. No, sudeći prema njegovoj najnovijoj objavi na Instagramu, i Hrvatska je očarala njega. Kroz seriju fotografija podijelio je s milijunima pratitelja ne samo trenutke sa spektakularnog nastupa, već i uspomene nastale tijekom boravka u Istri.

"Naš prvi posjet Puli i Hrvatskoj bio je predivan! Hvala vam!", napisao je Legend u opisu objave koja je brzo prikupila brojne reakcije oduševljenih obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva.

Spektakl u Areni

Legendov nastup 4. srpnja u pulskoj Areni bio je dio njegove svjetske turneje "An Evening of Songs & Stories", a ujedno i njegov prvi koncert u Hrvatskoj. Fotografije s nastupa prikazuju ga za klavirom usred antičkog amfiteatra ispunjenog publikom, dok su brojni posjetitelji večer obilježili svjetlima svojih mobitela.

Reakcije ispod objave potvrđuju da je atmosfera bila posebna. "Hvala ti! Bilo je nevjerojatno! Ti, tvoj anđeoski glas i klavir... sve što nam je trebalo!", napisala je jedna obožavateljica, dok su mu drugi zahvaljivali na večeri ispunjenoj emocijama i glazbom.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Oduševili ga Brijuni

Osim koncerta, Legend je pokazao i kako je dio vremena proveo istražujući ljepote Istre. Posebnu pozornost privukle su fotografije životinja koje upućuju na posjet safari parku na Brijunima. Objavio je i nekoliko obiteljskih trenutaka, među kojima su fotografije djece uz životinje i tijekom razgledavanja lokalnih atrakcija.

Njegovi pratitelji odmah su prepoznali lokaciju te mu u komentarima poručili da je posjetio jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj. Neki su mu preporučili da tijekom boravka istraži i druge istarske bisere, poput Rovinja.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Podsjetimo, John Legend u Hrvatsku je stigao dan prije koncerta sa suprugom Chrissy Teigen (41) i njihovom djecom. Dok se pripremao za nastup u Areni, obitelj je uživala u razgledavanju Pule i okolice, a Teigen je na društvenim mrežama ranije podijelila fotografije s odmora, uključujući posjet Brijunima i pulskom akvariju.