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UOČI KONCERTA /

Glazbena superzvijezda doputovala u Pulu s obitelji: Već ih je osvojila Istra

Glazbena superzvijezda doputovala u Pulu s obitelji: Već ih je osvojila Istra
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

John Legend stigao je u Pulu uoči večerašnjeg koncerta

4.7.2026.
10:09
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Američki glazbenik John Legend (47) stigao je sa suprugom Chrissy Teigen (41) i njihovo četvero djece u Hrvatsku, gdje trenutno borave u Puli uoči njegova prvog nastupa pred domaćom publikom. Obitelj je u Istru doputovala nakon kratkog boravka u Italiji, a njihov dolazak već je privukao pažnju obožavatelja, osobito zbog objava na društvenim mrežama u kojima Chrissy dijeli prve dojmove iz Hrvatske.

Glazbena superzvijezda doputovala u Pulu s obitelji: Već ih je osvojila Istra
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Glazbena superzvijezda doputovala u Pulu s obitelji: Već ih je osvojila Istra
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Legend će večeras, 4. srpnja, nastupiti u pulskoj Areni, gdje priprema poseban koncertni program pod nazivom “An Evening with John Legend - A Night of Songs & Stories”. Riječ je o intimnijem glazbenom formatu u kojem će izvoditi svoje najpoznatije pjesme te publici otkrivati priče iz karijere. Prije koncerta, obitelj je viđena pri dolasku u hotel, a Teigen je ranije već pokazala dijelove njihovog odmora, uključujući posjet pulskom akvariju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Podsjetimo, John Legend i Chrissy Teigen upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za pjesmu “Stereo”, a svoju su ljubavnu priču okrunili brakom 2013. na jezeru Como u Italiji. Teigen je bila i inspiracija za njegovu emotivnu baladu “All of Me”, koja je obilježila njegovu karijeru i postala jedan od najvećih hitova proteklog desetljeća.

Iako danas slove kao jedan od najpoznatijih celebrity parova, otvoreno su govorili i o teškim životnim trenucima, uključujući borbu s neplodnošću te bolan gubitak trudnoće kada su izgubili sina Jacka, a danas zajedno odgajaju četvero djece.

Glazbena superzvijezda doputovala u Pulu s obitelji: Već ih je osvojila Istra
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

 

John LegendChrissy TeigenKoncertPula
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