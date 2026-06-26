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Haris Džinović potpuno prekrižio Melinu: 'Provjerim Google samo da ne bih naletio na fotografiju'

Haris Džinović potpuno prekrižio Melinu: 'Provjerim Google samo da ne bih naletio na fotografiju'
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Poznati pjevač ispričao je kako reagira kada naleti na tekst o svojoj bivšoj supruzi

26.6.2026.
9:29
Hot.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
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Jedan od najpoznatijih pjevača regije, Haris Džinović razriješio je sve dvojbe vezane uz odnos s bivšom suprugom Melinom Galić, s kojom ima dvoje djece, i poručio da više ne želi imati nikakve veze s njom. Toliko je odlučan u namjeri da okreće novi životni list da svjesno izbjegava vijesti i fotografije na kojima se ona pojavljuje.

Poznat po otvorenom govoru, Džinović je otkrio kako reagira kad slučajno naiđe na sadržaj o svojoj bivšoj supruzi na internetu.

Haris Džinović potpuno prekrižio Melinu: 'Provjerim Google samo da ne bih naletio na fotografiju'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

„Ne čitam vijesti o mojoj bivšoj supruzi. Ako mi iskrsne, vidim Melininu fotografiju i preskočim. Ponekad čak i provjerim Google samo da ne bih naletio na fotografiju“, rekao je Haris, prenosi Kurir.rs.

Džinović ne priželjkuje novu vezu i priznaje da se boji ponavljanja starih pogrešaka.

„Nisam se zaljubio, ne daj Bože. Čemu se zaljubljivati ako će se ponoviti isti scenarij? Presipanje iz šupljeg u prazno“, zaključio je u emisiji „Premijera, vikend specijal“.

Nedavno je Haris, u ekskluzivnom razgovoru za Net.hr, rekao kako mu ne smeta da novinari pišu o privatnom životu Meline. 

'To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smiješno, ali samo su teme milijuni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti nitko drugi ne može platiti', ispričao je tada.

Haris DžinovićMelina Džinović
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