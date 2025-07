DJ-evi složni: 'Na Forestland donosimo sjajnu vibru, energiju i ples do jutra'

Brojni DJ-evi i live actovi stižu na Forestland XIII, festival u srcu Međimurja, do kojeg odbrojavamo posljednje dane.

U Brezju kraj Čakovca 18. i 19. srpnja održat će se već tradicionalni najveći ljetni festival na kontinentu, a u dva (i pol) dana trajanja glazbe će biti od mraka do jutra i obratno. Na pozornice Foresta izaći će, između ostalih, i četiri poznata DJ imena.

Svaki ima svoju priču – dok su neki od njih relativno nedavno došli na scenu, neki se na njoj nalaze već više od 30 godina.

Poznato ime na klupskoj sceni

Spoj mladosti i iskustva počinjemo od Butterfly Jama. Josip Mioč već je poznato ime na zagrebačkoj klupskoj sceni, a u profesionalni DJ svijet zakoračio je prije tri godine.

"DJ-ing mi je bila tiha pitanja. Sada ulažem svoje vrijeme u to i razvijam se, kako osobno, tako i vještinu u kojoj se osjećam skroz svoj. Na mene su utjecali izvođači koje sam slušao u ranoj mladosti kao što su ikonični Daft Punk i Armand Van Helden, a danas je to E-Squared, D Stone i mnogi drugi", kaže Mioč aka. Butterfly Jam.

Ističe kako je danas konkurencija u svijetu elektroničke glazbe ogromna te je zahtjevno isplivati i biti autentičan.

"Zato smatram da je autentičnost ključ dugoročnog uspjeha", napominje Butterfly Jam koji je prije nešto više od godinu dana pokrenuo zanimljiv projekt – partyji u tramvajima. Specifični glazbeni događaji održavaju se nekoliko puta godišnje u zagrebačkom tramvaju.

"Takve stvari donose pravi klupski doživljaj za vrijeme vožnje ulicama. Puno motivacije crpim iz takvih projekata" objašnjava Butterfly Jam te dodaje da nikad neće zaboraviti kako je mu je na rođendan 200 ljudi prvi put partijalo u tramvaju. Naglašava da se kao nepoznati DJ tada potpuno izložio i da je sve ispalo perfektno.

"Od nastupa još nikad neću zaboraviti svoj prvi klupski nastup u Regular Baru u Zagrebu jer nisam cijeli tjedan spavao od uzbuđenja. Doslovno sam se budio u pola noći i razmišljao o trakama koje sam stavio na listu i koje još bi trebalo dodati", priča Josip Mioč.

Butterfly Jam nastupat će u subotu, 19. srpnja od 22:30 na pozornici Forestroom.

"Jako se veselim ovogodišnjem festivalu jer je to prvi festival na kojem nastupam. Publika može očekivati plesan i dinamičan set. Bit će ritmično i zabavno te vjerujem moj najbolji nastup do sada. Od publike očekujem da se prepusti i uživa te da zajedno plešemo jer je to na kraju jedino bitno: da se dobro zabavimo! Vidimo se", poručuje Butterfly Jam.

'Moraš imati svoj zvuk'

Prebacujemo se na nešto iskusnije – elektronski duo Vanillaz, Marko Bucić i Miha Pajk, regionalne su zvijezde klupske scene. Kako naglašavaju, počinjali su dok je elektronička glazba još bila underground, a nije se ni puštala na radiju.

"Sve je trebalo graditi polako. Slati setove, mixeve, CD-e, raditi gigove po klubovima gdje te ljudi uopće ne znaju. Danas su vremena drugačija jer mladi producenti i DJ-evi imaju alat da dođu do publike doslovno iz svoje sobe", govore Vanillaz te nastavljaju: "Svatko može objaviti nešto, ali ako želiš stvarno ostaviti trag, moraš imati svoj zvuk, autentičnost i energiju koja se osjeti i uživo. To je ono što još uvijek čini razliku".

U svojoj dugogodišnjoj karijeri prošli su mnoštvo toga. Nastupali su od Europe do Azije.

"Bilo je trenutaka kad publika ne zna tvoj jezik, ali vibra je ista. To je nevjerojatno", ističu te prepričavaju jednu anegdotu:

"Jednom nam se dogodilo da je nestalo struje na festivalu pred desetak tisuća ljudi i publika je krenula pjevati sama refren pjesme. To je bio taj trenutak kad shvatiš da glazba ide dalje, čak i bez opreme, bez efekata. To te napuni gorivom za još deset godina", pričaju Marko i Miha.

Ne drže se samo elektronike

Kada ne sviraju, glazba im i dalje svira u nekom drugom ritmu.

"Ne držimo se samo elektronike, mislimo da baš ta raznolikost puni kreativne baterije. Elektronika je baza, ali kada radimo na novim stvarima, često inspiraciju crpimo iz drugih žanrova. To nas gura van komfor zone i dovodi do svježih ideja", napominju.

Jedni su od izvođača koji su imali prilike izaći pred desetke tisuća ljudi na glavnoj pozornici Ultra Europe festivala.

"To je sigurno jedan od najupečatljivijih nastupa. Ogromna pozornica, more ljudi i energija koja je bila doslovno na granici nevjerojatnog. Ili kad smo nastupali u Aziji – Tokyo, recimo. Druga kultura, drugi način reagiranja, ali ista ljubav prema glazbi. Taj osjećaj zajedništva, kao da si doma iako si 10.000 kilometara daleko", prisjećaju se Vanillaz.

Za Forestland poručuju da se svi pripaze – jer pripremaju nezaustavljivu energiju.

"Dolazimo s potpuno novim setom, nekim ekskluzivama koje još niste čuli. A od vas očekujemo ono po čemu je Forestland poznat – otvorenost, vibru, ples do jutra i onu iskonsku povezanost između DJ-a i publike. Vidimo se ispred stagea da zajedno rasturimo", poručuju momci s "mnoštvom utakmicama u nogama". Vanillaz slušamo drugi dan festivala, jedan sat poslije ponoći na glavnoj pozornici Forestlanda.

Sve krenulo kao hobi

Bruno Einfakinn ili jednostavno Einfakinn – još je jedno od mladih i novih imena koje stiže na Forestland XIII.

Na scenu se krenuo probijati tijekom pandemije koronavirusa kada je cijela industrija prešla u online svijet. Ogromna pozornost bila je usmjerena na online platforme, što je uzrokovali i nagli porast DJ-eva. U cijeloj toj priči istaknuo se upravo Einfakinn.

Za njega je sve krenulo kao hobi koji se razvio kroz konzumaciju glazbe.

"Prvo kroz ples pa kroz festivale i partyje, a onda kroz DJ-ing. Bilo je tu puno naivnog otkrivanja nepoznate kulture i žanrova koje sam imao prilike upoznati u različitim dijelovima svijeta. Prije svega sebe smatram plesačem i partijanerom, i ako me ikada sretnete na partyju, srest ćete me uživajući na danceflooru samo ako mi se sviđa glazba", govori Einfakinn.

Kaže da mu se u posljednje vrijeme sve više događaju nastupi koje ne zaboravlja.

"Volim nastupati u nekoliko formata: gostovanje (DJ set), all night long DJ set (najdraži su mi u Ro&Do u Zagrebu) i Atlantida showcase. No, izdvojit ću jedan nastup za koji mislim da se apsolutno ističe od svih dosadašnjih", priča Einfakinn te nastavlja: "Nezaboravan DJ set imao sam u Petom Kupeu kada sam nastupao uz Ame Live za Collage - puštao sam nakon njega u 2:30 ujutro, u samoj špici cijele večeri pred krcatim klubom i mogao sam sve uprskati da sam dozvolio stresu da me preuzme. To se nije dogodilo, evidentno po tome što je klub i dalje bio krcat u 5:30 ujutro kada smo Bsside i ja zatvorili večer kroz počasni b2b set. Bio je to event koji smo mjesecima planirali, a istovremeno i jako osoban projekt radi ogromnog poštovanja koje obojica osjećamo prema izvođaču".

Na Forestlandu ga možete uhvatiti u petak, prvog dana, u tri sata poslije ponoći, odmah nakon Shapeshiftersa na Forestroom pozornici.

"Vidio sam kada nastupam i jako se radujem svom timeslotu, no još uvijek nisam odlučio u kojem ću smjeru ići sa svojim setom. Nastupam nakon izvođača čiju stvar nerijetko zavrtim u posljednje vrijeme i mislim da bi me cijela postava mogla jako dobro pogoditi. Za sada su dvije opcije u zraku: full-on festivalski Einfakinn ili prigodan nastavak na prethodnog izvođača. Svakako će biti puno iznenađenja", zaključuje.

'Svaki nastup je stvar prestiža i borbe'

Jedan od onih koji će Forest 25 dovesti do usijanja je PEZNT. Iza projekta PEZNT stoji Tomislav Pasanec, glazbeni producent i DJ koji je startao u vrijeme kad je elektronička glazba još bila mlada te, kako su i već prije spomenuli Vanillaz, sve se trebalo graditi polako i s puno strasti.

"Nije bilo interneta kao danas pa si za svaku stvar, od novih izdanja do partyja, morao kopati, pitati, povezivati se. Letci, plakate, fiksni telefoni... sve je bilo analogno. I baš zbog toga, svaki korak naprijed je bio ogroman, a svaki nastup stvar prestiža i borbe", rekao je.

Navodi da je danas lakše doprijeti do publike, a s druge strane konkurencija je ogromna pa je i puno više „buke“ pa se lako slušatelji mogu izgubiti u svemu tome.

"Svako vrijeme nosi svoje, ali razdoblje devedesetih imalo je neku posebnu iskrenost i sirovu energiju koju je teško ponoviti", kaže Pasanec.

PEZNT naglašava da nije postojao neki "aha" trenutak kad se odlučio baviti glazbom već da je sve krenulo od malih nogu te je slušao glazbu satima, analizirao, premotavao i to većinom techno, trance ili house.

Glazba je bijeg i inspiracija

"Više je to bila ta unutarnja potreba, strast koja nije prestajala. Glazba mi je bila sve: bijeg, inspiracija, komunikacija. Nije bilo društvo ono koje me povuklo, ja sam često bio taj koji je povlačio druge u tu priču", objašnjava PEZNT.

Od nastupa koje pamti posebno izdvaja suradnju s Jazz Orkestrom HRT-a gdje se spojila elektronička i orkestralna glazba te da je sve to bilo izvan okvira klasičnog DJ-inga.

"Glazba nikad nije bila samo miksanje i komponiranje/produkcija pjesama. Uvijek me zanimalo kako se granice mogu pomaknuti, kako spojiti nespojivo, i kako ostaviti trag kroz nešto što je autentično. Kad vidiš da to ima odjek i kod publike i u profesionalnim krugovima na internacionalnoj razini, dobiješ dodatni vjetar u leđa da ideš još dublje i još dalje", govori.

Naglašava da preferira nastupati u manjim klubovima gdje se može osjetiti energija iz prve ruke, ali da mu je najdraži nastup u karijeri bio potpuno drugačiji.

"To je bio Defectedov party u Amsterdamu, pred više od 5.000 ljudi. To iskustvo ću pamtiti cijeli život. Bina ogromna, publika raznolika, energija nevjerojatna, ali ono što me najviše dirnulo je činjenica da sam se i na toj pozornici, usred tog ogromnog prostora, osjećao povezano s ljudima. Taj trenutak kad svi dišu kao jedno, kad glazba vodi i to je osjećaj koji se ne može opisati riječima", ističe PEZNT.

Kombinacija emocije i sirove energije

Naglašava da jedva čeka Forest 25 te da se od njega može očekivati set koji će biti kombinacija groovea, emocije i sirove energije.

"Ne volim raditi po šabloni i sve ovisi o vibri trenutka, ali uvijek mi je cilj povezati se s publikom i stvoriti zajednički trenutak koji ćemo svi pamtiti. A što ja očekujem od Forestlanda? Samo otvorenost. Da dođete bez predrasuda, s čistom glavom i spremni na ples. Forestland ima poseban vibe, i ako ga zajedno uhvatimo, mislim da nas čeka noć za pamćenje. Vidimo se uskoro u šumi, pod zvijezdama, uz dobru glazbu i još bolju energiju", zaključuje.

PEZNTA gledamo i slušamo drugog dana na Forestroomu u 03:00 sati.

Uz Main floor i Forestroom na Forestlandu vas očekuje i Šumska zona koja je aktivna od ranih popodnevnih sati. Uz PEZNT-a, Vanillaz, Butterfly Jam i Einfakinna tu će biti još brojni DJ-evi i izvođači – DJs from Mars, Z++, Dino Blunt, Mike&Me, Thoai Nghi, Stankoo, Yakka, Shapeshifters, Baby Lasagna, Miach, I'm, Hiljson Mandela, Tai Woffinden, Ryan McDermott, Sibbjag, Vedran Car i ostali. Cijelu satnicu Forestlanda pogledajte ovdje.

