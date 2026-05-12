GLAMUR NA MAKSIMUMU /

Crvena haljina koja ostavlja bez daha i srebrni outfit za pamćenje: Voditelji Eurosonga raspametili publiku

Foto: JESSICA GOW/AFP/Profimedia

Njihov modni izričaj djelovao je pomno osmišljen

12.5.2026.
21:42
Dok milijuni gledatelja diljem Europe prate 70. izdanje Eurosonga, koje se ove godine održava u austrijskoj prijestolnici, pažnju publike ne privlače  samo natjecatelji i spektakularni nastupi, već i voditeljski dvojac koji je otvorio večer u velikom stilu.

Na pozornici dvorane Wiener Stadthalle voditelji su zablistali u modnim kombinacijama koje savršeno utjelovljuju duh Eurosonga – spoj glamura, ekstravagancije i scenske teatralnosti.

Foto: LUKA KOLANOVIC/imago stock&people/Profimedia

Posebnu pažnju privukla je voditeljica u blještavoj crvenoj haljini koja prati liniju tijela i elegantno pada do poda. Kreacija s tankim naramenicama, dubokim dekolteom i efektnim kružnim detaljem na prednjem dijelu djelovala je poput modne kombinacije ravno s holivudskog crvenog tepiha. Haljina, prekrivena svjetlucavim detaljima, pod reflektorima je dodatno naglasila glamurozni dojam, dok je jednostavna frizura i decentan make-up ostavili prostor da odjevna kombinacija bude u prvom planu.

Foto: GEORG HOCHMUTH/APA/Profimedia

Ni njezin voditeljski partner nije prošao nezapaženo. Na pozornicu je stigao u srebrnom satenskom odijelu širokog kroja, koje je prizivalo estetiku disko ere i kazališnog spektakla. Duboko otvorena košulja, naglašeni struk i crveni detalji na ovratniku i manžetama dali su outfitu dramatičnu notu te se bojama odlično uklopili s haljinom kolegice.

Njihov modni izričaj djelovao je pomno osmišljen – dok je ona predstavljala klasičnu eleganciju i glamur, on je donio dozu eurovizijske ekscentričnosti i camp estetike po kojoj je ovo natjecanje godinama prepoznatljivo.

Eurosong 2026. Eurovizija 2026. Voditelji
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
