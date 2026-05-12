Lelekice emotivne uoči borbe za veliko finale: 'Osjećamo se kao neka reprezentacija Hrvatske'

Hrvatska večeras s nestrpljenjem prati nastup grupe Lelek, koja će kao treća po redu izaći na pozornicu prve polufinalne večeri 70. izdanja Eurosonga u Beču. Lelekice pripremaju niz iznenađenja, a optimizam oko plasmana u veliko finale ne dijele samo hrvatski navijači, već i brojni inozemni obožavatelji natjecanja.

Na pozornici dvorane Wiener Stadthalle večeras će pokazati sve što znaju, a prema najavama – publiku očekuje i spektakularan trenutak.

Uoči važnog polufinalnog nastupa Andromedu su Lelekice zapjevale na posljednjoj probi. Probi na kojoj su potekle i suze.

"Nekako se i osjećamo kao neka reprezentacija Hrvatske, samo u glazbenom spektru, drago nam je zbog toga i što s ovom pjesmom iznosimo emociju", kazala je Judita Štroga, članica grupe Lelek za Rtl Danas.

Emocija, energija i velika očekivanja sada su usmjereni prema večerašnjem nastupu – onom koji bi Lelek mogao odvesti ravno u veliko finale Eurosonga.

