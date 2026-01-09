Bila je prepoznatljivo lice Zagreba, glazbom je krasila ulice i pisala, a umrla u neimaštini

Gotovo svakodnevnim svirkama na Ilici, Cvjetnom trgu i Trgu bana Jelačića ostavila je snažan pečat u urbanoj slici Zagreba i postala jedno od njegovih prepoznatljivih lica. Na Staru godinu 2025. preminula je Vesna Gorše, glazbenica i književnica iznimne umjetničke osjetljivosti, čiji je rad desetljećima bio utkán u kolektivno sjećanje grada. Vijest o njezinoj smrti danas je objavio Zvonimir Bučević, tajnik zagrebačke podružnice Hrvatske glazbene unije, a potom su je potvrdili i članovi obitelji, piše Večernji list.

Rođena 1961. godine u Skoplju, Vesna Gorše profesionalno se glazbom počela baviti sredinom 1980-ih. Nastupala je u sastavima Tao, Gorše – Franolić – Ugrinović Trio i Earthbeats, a njezin sviralački izraz na saksofonu bio je obilježen improvizacijom i otvorenošću prema jazzu, rocku, bluesu i world glazbi. Posebno je značajna bila njezina dugogodišnja suradnja s Draženom Franolićem, u okviru koje je stvarala glazbu snažnih orijentalnih motiva.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Tijekom karijere objavila je albume Asgard Live, Wonderland, Just A Music, Earthbeats, Dune i Sesame Live, a od 2021. godine djelovala je i u sastavu City Export. Široj publici ostala je najviše zapamćena kao saksofonistica iz Ilice, u kojoj je godinama svirala sve dok joj zdravstveno stanje to nije onemogućilo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zdravlje se narušilo

Nakon pandemije rijetko se pojavljivala u javnosti, a živjela je u teškim materijalnim okolnostima. U ožujku prošle godine kolege glazbenici i građani organizirali su se kako bi joj pomogli prikupiti sredstva za operativne zahvate koji su joj trebali omogućiti povratak glazbi. Tijekom oporavka, prisjećaju se njezini prijatelji, u knjižnici u Preradovićevoj ulici dovršila je znanstveno-fantastični roman opsega oko 750 stranica, za koji je donedavno tražila izdavača.

Književni rad Vesne Gorše započeo je još početkom 1980-ih, kada je objavljivala znanstveno-fantastične priče u časopisima Sirius, Alef, Tamni vilajet i Futura. Šest najvažnijih priča, povezanih u ciklus o ESP sposobnostima, objavila je 2003. godine u knjizi Dar.

Vesna Gorše bila je članica Hrvatske glazbene unije i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika kao skladateljica jazz glazbe. Posljednji ispraćaj održat će se 16. siječnja u 12:30 sati na zagrebačkom krematoriju.

​