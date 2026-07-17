Zovu je najzgodnijom mladom pjevačicom, a nama otkriva: 'Moja publika je u cijeloj regiji'

Na domaćoj glazbenoj sceni već se godinama o njoj govori kao o jednoj od najvećih mladih nada, a posljednji mjeseci potvrđuju da Ana Bertić svoje mjesto gradi sve sigurnijim koracima. Nedavno je proslavila 18. rođendan, zatvorila jedno životno poglavlje završetkom gimnazije i otvorila novo – kao punoljetna izvođačica koja iza sebe već ima prepoznatljivo ime i sve brojniju publiku diljem regije. U međuvremenu je predstavila i novi singl "Još ga srce pamti", kojim nastavlja graditi glazbeni put, a u razgovoru nam je otkrila kako doživljava novu životnu etapu, kakve planove ima za karijeru i zašto vjeruje da ono najbolje tek dolazi.

Foto: Privatni album

Nedavno ste predstavili novu pjesmu. Kako je nastala i što se krije iza nje?

Dugo sam priželjkivala i imala sam potrebu publici predstaviti svoju pjesmu, znam da su očekivali to od mene. ''Još ga srce pamti'' govori o ljubavi koje više nema, ali nije tužna. Jednostavno ta je ljubav preboljena, život ide dalje i slavimo, a u mojim godinama uobičajeno je da ljubavi dolaze i prolaze. Osjećala sam da ovaj tekst mogu prenijeti publici i da će mi vjerovati dok je pjevam, a gotovo da i ne poznajem djevojku koja se neće pronaći u ovom tekstu. Ništa osobno se ne krije iza pjesme, ali sam sigurna da se čuje vokalni napredak

Pjesma je vani već neko vrijeme. Jeste li zadovoljni reakcijama publike i postoji li neki komentar ili poruka koja vas je posebno dirnula?

Tako je, desetak dana je vani, radi se o modernoj pop pjesmi, melodija i tekst su lako pamtljivi, reakcije su divne. Nakon prvog slušanja često dobijem poruke da im je pjesma na repeatu. Nisam dobila posebno dirljivu poruku, ali jako me dirnulo kada sam je pjevala prvi puta uživo i što su je svi uglas sa mnom pjevali. To mi govori da imamo dobru stvar.

Foto: Privatni album

Proslavili ste 18. rođendan, sada ste punoljetni. Koliko vam to olakšava posao i otvara nove mogućnosti u karijeri?

U međuvremenu sam proslavila i veliki 18. rođendan, završila sam gimnaziju, upisujem fakultet... Ne osjećam da se je kada sam postala punoljetna posao postao lakši ili da imam neke nove mogućnosti, samo slijedim svoj put. Ciljevi su odavno postavljeni, sada samo odrastam i sazrijevam.

Često se priča da ste vrlo disciplinirani i ozbiljni kada je riječ o glazbi. Osjećate li ponekad pritisak da uvijek morate opravdati očekivanja?

Hvala vam na tome, lijepo je čuti. Vokalno sam se usavršavala i usavršavam se i dalje. Odgovornija sam prema poslu jer sada je glazba moj posao, ne osjećam pritisak, samo upijam savijete i znanje iskusnih ljudi, svoje mentorice i producenta jer znam da je to za moje dobro.

Foto: Privatni album

Posljednjih mjeseci veliki je fenomen Jakov Jozinović. Kako komentirate njegov uspjeh?

Jakov i ja poznajemo se iz showa RTL Zvjezdice. Kada smo sudjelovali u Zvjezdicama, Jakov je imao 12, a ja 10 godina i tada je pjevao lijepo i pokazao koliko voli glazbu. Njegov uspjeh je rezultat jake želje, upornosti i ljubavi. I to se ne događa često. Bila sam na njegovom koncertu i divim mu se. Njegov odnos s publikom, spontanost i iskrena emocija su prepoznati i pred Jakovom je duga i lijepa karijera o kojoj svaki mladi izvođač može samo sanjati. On svoj san živi i sretna sam radi njega.

Kada vidite da netko iz vaše generacije preko noći postigne veliki uspjeh, nadate li se da se jednog dana i vama nešto slično može dogoditi. Maštate li o tome da punite arene?

Nije često, odnosno u cijeloj regiji Jakov je jedini koji je postigao zaista ogroman uspjeh u kratkom roku i održao velike koncerte u arenama mnogih velikih gradova. Svaki pjevač sanja i mora sanjati o arenama, to je kruna uspjeha, naravno da se nadam da ću puniti Arene diljem regije.

Foto: Privatni album

Što je sljedeći korak u vašoj karijeri? Hoćete li nastaviti objavljivati singlove ili možda već razmišljate o albumu i većim koncertima?

U planu su singlovi, eventualno razmišljamo da na jesen objavimo EP (Extended Play) i vrijedno radimo na novim pjesmama. Želja mi je, a producent me podržava da napravimo nekoliko stilski različitih pjesama, dok ne pronađem pravu sebe. Još uvijek sam premlada da bih mogla reći da je ovo stil glazbe u kojem želim dostići vrhunac svoje karijere, ali kada budem imala album sigurno ćemo planirati i veći koncert. Nisam nestrpljiva, sve će doći u svoje vrijeme.

Primjećujete li da imate sve više publike i u Srbiji? Koliko vam znači što vaše pjesme prelaze granice Hrvatske?

Moja je publika u cijeloj regiji jer osim u Hrvatskoj jako često nastupam i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, a ovo ljeto imam zakazane nastupe i u Crnoj Gori. Puno mi znači što od samog početka imam regionalnu publiku.

Glazbena scena u Srbiji trenutačno je vrlo jaka i nudi puno prilika mladim izvođačima. Razmišljate li o tome da gradite karijeru tamo ili ostajete u Hrvatskoj?

Glazbu i aranžman za moju pjesmu ''Još ga srce pamti'' radio je Marko Cvetković, a tekst je pisala Lea Lilić, oboje su iz Srbije. Ostvarili smo divnu suradnja koju nastavljamo, Marko vrijedno radi na pjesmama koje će izaći u bliskoj budućnosti. Spot smo snimali u dvije države. Prvi dio radili smo u Hrvatskoj - na malom otoku Vrgada, a drugi dio u Beogradu u vili na Dedinju. Promocija pjesme također je održana na splavu na Adi u Beogradu, dok su moji gosti uživali u najkvalitetnijim vinima iz naše predivne Istre. Fokus je cijela regija, jer publika to želi, a meni je veliko zadovoljstvo da imam priliku pjevati široj publici.

Foto: Privatni album

Kako bi voljeli da vaša karijera izgleda za pet godina?

Za pet godina vidim se s barem dva snimljena studijska albuma i ozbiljnim koncertima koji želim da budu scenski na visokom nivou. Voljela bih da moje pjesme postanu dio svakodnevice mnogih ljudi i da punim dvorane publikom koja pjeva tekstove mojih pjesama od riječi do riječi. Naravno, želim i dalje rasti kao izvođač, raditi na svom glasu i scenskom nastupu, ali i zadržati onu istu ljubav prema glazbi s kojom sam i krenula još kao djevojčica.