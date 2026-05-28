Albina Grčić o životu u čistoći: 'Ridala sam, grijeh bluda je izašao iz mene'

Splitska pjevačica Albina Grčić (27), koja posljednjih mjeseci sve više govori o vjeri, detaljno je progovorila o trenutku svog obraćenja. Gostujući u podcastu Ive Kraljević, opisala je kako je tijekom ispovijedi doživjela preokret koji ju je potaknuo da promijeni život i posveti se, kako kaže, životu u čistoći.

Splitska pjevačica od početka karijere isticala je da je odrasla u vjeri, a posljednjih godina njezin duhovni put postao je još izraženiji te je pop-glazbu postupno zamijenila duhovnom.

Trenutak koji joj je promijenio život

U podcastu se prisjetila kako je s društvom otišla na ispovijed u Međugorje. Ispričala je da je u ispovjedaonicu ušla preplavljena bijesom i nemirom, a upravo je taj susret postao uvod u događaj koji joj je, kako tvrdi, preokrenuo život.

"Nisam ni bila svjesna da plačem. To je bilo pravo ridanje. Osjetila sam da je točno taj grijeh izašao iz mene. Konkretno, bio je to grijeh bluda. Danas ja želim živjeti u čistoći". Opisuje i kako je osjetila da joj "Bog mijenja srce", što se odrazilo i na njezin vanjski izgled i unutarnji mir. Kroz suze, pjevačica priznaje: "Spremna sam na osudu poradi Krista", naglašavajući dubinu svoje odluke.

Podijeljene reakcije javnosti

Objava je očekivano izazvala snažne reakcije u komentarima, koji su se kretali od bezuvjetne podrške do propitkivanja javnog iznošenja vjere. Mnogi su Albinu podržali porukama poput "Bravo Albina!", dok su neki ponudili dublja promišljanja. "To što je svi razapinju i rugaju se, znak je da je Albina na pravom putu... i Isus je prije Uznesenja na Nebo rekao Apostolima: 'Radi mene ćete biti razapinjani, progonjeni i kamenovani!'", napisala je jedna korisnica.

S druge strane, pojavio se i komentar koji nudi drugačiju perspektivu: "Vjera je duhovnost, i ona nije predmet isticanja u javnosti... način života i kvaliteta života ti odražava tvoju vjeru, a tad ne treba pričati o tome."

Podsjetimo, Albina je vrhunac slave doživjela kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock". Upravo nakon tog perioda intenzivne medijske pažnje, pjevačica je, čini se, započela svoj duhovni put i potragu za dubljim smislom.